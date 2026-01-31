Nettuno punta sull’educazione affettiva: il Consiglio comunale approva all’unanimità la mozione del Partito Socialista

L’aula consiliare di Nettuno ha scelto una linea chiara e condivisa: l’educazione affettiva entra con forza nell’agenda amministrativa. La mozione presentata dal gruppo di maggioranza del Partito Socialista Italiano, firmata dalle consigliere e dai consiglieri Patrizia Palma e Flavio Catanzani, è stata approvata all’unanimità. Un voto compatto che va oltre il dato formale e fotografa una sensibilità diffusa su un tema che tocca crescita, relazioni e qualità della vita. La decisione segna un passaggio politico rilevante e rafforza un percorso che guarda alla formazione come strumento di prevenzione e sviluppo sociale.

Educazione affettiva come scelta amministrativa condivisa

L'atto approvato riconosce all'educazione affettiva un ruolo centrale nello sviluppo armonico della persona. Nel testo illustrato in aula, la consigliera Patrizia Palma ha chiarito come questi percorsi non abbiano nulla a che vedere con contenuti sessuali in senso stretto, ma si concentrino su identità, emozioni, rispetto reciproco, cura di sé, valorizzazione delle differenze e gestione dei conflitti. Si tratta di esperienze già adottate in vari Comuni italiani, costruite attraverso letture guidate, laboratori, attività ludico-educative e il coinvolgimento di figure con una preparazione specifica. L'obiettivo dichiarato è offrire strumenti utili a bambini e ragazzi per comprendere sé stessi e gli altri, favorendo relazioni sane e consapevoli.

Il ruolo del sindaco e il dialogo istituzionale

Ad aprire il dibattito è stato il sindaco Nicola Burrini, che ha ringraziato i proponenti per l'attenzione dimostrata su un tema delicato e attuale. Nel suo intervento ha sottolineato come il lavoro congiunto di Comune, scuola, famiglie e Consiglio comunale possa incidere in modo concreto sul benessere collettivo. Un messaggio politico chiaro, che riconosce alla collaborazione istituzionale un valore decisivo quando si affrontano questioni educative e sociali. La presa di posizione del primo cittadino ha contribuito a creare un clima di condivisione, culminato nel voto unanime dell'assemblea.

Prevenzione di violenza e discriminazioni

Per il Partito Socialista di Nettuno, investire sull'educazione affettiva significa intervenire sulle radici culturali di fenomeni complessi come violenza, discriminazioni e diffusione dell'odio. L'idea di fondo è semplice quanto ambiziosa: agire prima che il disagio esploda, lavorando su consapevolezza emotiva, rispetto e responsabilità individuale. È una visione politica che mette al centro la persona e affida alla formazione un ruolo di primo piano nel costruire relazioni equilibrate e contesti sociali più solidi. In questa prospettiva, l'educazione diventa una leva capace di incidere nel lungo periodo, riducendo conflittualità e fragilità.

Il peso politico dell’approvazione unanime

Il sì unanime del Consiglio rafforza il profilo propositivo del PSI all’interno dell’assemblea cittadina. Non si tratta solo di un singolo provvedimento, ma di un segnale politico che indica una direzione precisa dell’azione amministrativa: promuovere crescita culturale, partecipazione e senso di responsabilità condivisa. La mozione sull’educazione affettiva si inserisce in un percorso più ampio, fatto di iniziative che mirano a consolidare il dialogo con il mondo della scuola e con le famiglie, riconoscendo a questi attori un ruolo decisivo nel processo educativo.

Diritti, istruzione e sicurezza urbana

L’impegno socialista a Nettuno si declina anche in una visione articolata dei diritti e della sicurezza urbana. Quest’ultima viene intesa non solo come controllo del territorio, ma come costruzione di un tessuto sociale coeso, fondato su legalità, presidio civico e prevenzione del disagio. In quest’ottica, le politiche educative diventano parte integrante delle strategie di sicurezza, perché contribuiscono a rafforzare il rispetto delle regole e la qualità delle relazioni quotidiane. Accanto alla tutela delle fasce più fragili e alla promozione della cultura e dell’istruzione come strumenti di emancipazione, l’educazione affettiva rappresenta un tassello coerente di una visione amministrativa che guarda al futuro.

Un messaggio che va oltre Nettuno

La scelta del Consiglio comunale lancia un messaggio che supera i confini cittadini. In un periodo segnato da tensioni sociali e difficoltà relazionali, l’attenzione all’educazione affettiva indica una strada possibile, fatta di prevenzione, ascolto e responsabilità. Il voto unanime dimostra che, su temi fondamentali, è possibile trovare convergenze ampie e costruire politiche capaci di incidere nel tempo. Per Nettuno, questo passaggio rappresenta un punto di partenza significativo, che affida alla formazione e al dialogo un ruolo centrale nel migliorare la vita collettiva.