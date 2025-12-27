Neve nel Lazio, impianti fermi: Terminillo in attesa di 10 cm, Campo Staffi senza seggiovie

La neve è arrivata anche sulle montagne del Lazio e le condizioni meteo dei prossimi giorni restano favorevoli per chi cerca ciaspolate, slittini e giornate in quota. Il paradosso, però, è tutto negli impianti: al Terminillo le strutture di risalita sono ancora chiuse in attesa di un ulteriore accumulo, mentre a Campo Staffi la stagione dello sci “classico” appare già compromessa, con le seggiovie destinate a restare ferme almeno per quest’anno e un nuovo bando comunale che punta a salvare almeno i tapis roulant e i servizi essenziali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Neve nel Lazio, impianti fermi: il meteo aiuta ma non basta

Le precipitazioni dalla notte della Vigilia hanno interessato aree come Monte Livata, Terminillo e Campocatino, con temperature in quota che hanno favorito l’attecchimento del manto nevoso e la possibilità di attività outdoor anche per famiglie. Le previsioni per Livata indicano un quadro stabile senza fenomeni significativi a breve, con clima freddo e ventilazione moderata, utile a preservare la neve già caduta. In altre parole: condizioni “buone” per la montagna vissuta a passo lento, meno per l’apertura immediata delle piste da sci dove servono spessori e continuità.

Neve nel Lazio, impianti fermi: Terminillo pronto, ma serve altro accumulo

Sul Terminillo gli operatori descrivono un impianto sostanzialmente pronto sul piano tecnico, ma legato alla variabile più semplice e più difficile: qualche centimetro in più. Fernando Morelli, vicepresidente dello Sci Club Terminillo, spiega che l'innevamento non è ancora sufficiente per aprire in sicurezza, pur con impiantistica "pronta e bonificata": basterebbero 5-10 centimetri aggiuntivi per avviare almeno una parte dell'offerta, con l'obiettivo di aprire entro fine anno la pista Carbonaie e la pista Togo, quindi due impianti su quattro potenzialmente operativi; gli altri, invece, risultano a fine vita. A valle, raccontano i gestori dei rifugi, la neve presente consente divertimento con slittino e attività escursionistiche, ma lo sci resta appeso all'apertura. È una fotografia che riassume bene la fragilità delle stagioni recenti: basta un dettaglio climatico per far passare un comprensorio dalla "giornata perfetta" al "tutto chiuso".

Neve nel Lazio, impianti fermi: Campo Staffi verso un altro bando d’emergenza

Ancora più complesso il caso di Campo Staffi, nel territorio di Filettino. Qui la neve non manca e le strutture ricettive raccontano un avvio di stagione positivo sul fronte delle attività alternative. Dal rifugio Viperella, Luana Testa parla di un quadro "idilliaco" già da 1.400 metri e di una stagione partita in anticipo, con ciaspolate e proposte pensate per famiglie ed escursionisti. Il problema, però, è la gestione degli impianti: la vicesindaca Alessia Pomponi lega la crisi anche all'incertezza della stagionalità e alla difficoltà di rendere sostenibili costi e adempimenti. Secondo quanto ricostruito, un bando pluridecennale pubblicato a giugno e un successivo bando emergenziale di inizio dicembre sono andati deserti; ora il Comune intende procedere con un nuovo affidamento "in emergenza" almeno per i due tapis roulant, che hanno costi inferiori rispetto alle seggiovie.

Un dato, in questo contesto, pesa più delle dichiarazioni: lo stesso Comune ha comunicato l’esito del bando con scadenza 8 dicembre 2025 sul proprio canale istituzionale social, confermando l’assenza di candidature e quindi lo stallo operativo. È da qui che nasce la scelta, politicamente scomoda ma amministrativamente obbligata, di “salvare il salvabile”: garantire un minimo di fruizione, bar e tapis roulant, sapendo che le seggiovie restano fuori gioco.

Neve nel Lazio, impianti fermi: motivazioni e conseguenze per turismo e lavoro

Dietro le serrande abbassate degli impianti non c’è solo la delusione degli sciatori. Ci sono occupazione stagionale, indotto, prenotazioni, scuola sci, noleggi, manutenzioni e sicurezza. Ogni giorno perso nelle settimane di Natale e Capodanno pesa più di qualunque altra finestra dell’anno. Per i territori interni, inoltre, la montagna non è soltanto svago: è un presidio economico che tiene vivi paesi già esposti a spopolamento e calo dei servizi. Ecco perché la partita degli impianti non riguarda solo gli operatori, ma chi governa le scelte pubbliche: bandi, concessioni, investimenti, revisione delle strutture e capacità di attrarre gestori credibili.

Neve nel Lazio, impianti fermi: il confronto con l’Abruzzo e il ruolo della neve programmata

Il quadro diventa più chiaro guardando poco oltre confine regionale. In Abruzzo, in questi giorni, l’offerta appare a macchia di leopardo: Campo Imperatore risulta la stazione più operativa a pieno regime, mentre in altre località si procede con aperture parziali e, in diversi casi, con l’aiuto della neve programmata. A Roccaraso, per esempio, è stata segnalata l’operatività su settori come Aremogna con supporto di innevamento artificiale e aperture selettive di impianti e piste. Il confronto non serve per fare classifiche, ma per evidenziare un punto: dove la filiera regge e gli impianti possono contare su investimenti, manutenzione e gestione stabile, la stagione parte anche con condizioni meteo non ideali; dove invece tutto si regge su bandi deserti e strutture a fine vita, anche una nevicata “buona” rischia di non trasformarsi in economia reale.