Niente da fare per Brescia, la vera LEONESSA d’Italia è alle porte di Roma | Qui la patata non manca mai

La vera leonessa d’Italia si trova a pochi passi da Roma: ecco perché piace così tanto ai turisti e ai local.

Se ti piace andare sempre alla scoperta di qualcosa di unico e di suggestivo, allora dovresti vedere la vera Leonessa d’Italia.

Si trova poco distante dalla Capitale d’Italia e regala a qualunque visitatore una bellissima emozione.

Scopri come arrivarci e che cosa vedere per una gita indimenticabile da condividere con gli amici, la famiglia o la tua dolce metà.

Questo è il periodo dell’anno migliore per organizzarsi e andare a vedere con i propri occhi la famosa Leonessa laziale.

Leonessa d’Italia, lo spettacolo più suggestivo del Lazio

La bellezza di cui ti stiamo per parlare è una vera Perla del Lazio si trova in provincia di Rieti tra i monti del Terminillo è un apprezzatissima località sciistica ma è anche molto altro. Viene chiamata la città di San Giuseppe ed è da tempo immemore una destinazione amata da chi apprezza la natura, lo sport, la storia, l’arte rinascimentale.

Inoltre, in questo posto magico si può godere anche del piacere della buona tavola. Il borgo laziale è noto per una speciale qualità di patate. Proprio per questo si trovano tantissime pietanze locali irresistibili, come le patate al tartufo e molte altre specialità regionali gustose. Il borgo che ospita questa meraviglia si trova a circa 118 km dalla capitale. Dunque partendo da Roma si può raggiungere in circa due ore. Scopri subito dov’è di preciso.

Dove si trova, come arrivarci e che cosa vedere

Il bellissimo borgo di cui parliamo si chiama proprio Leonessa e fa innamorare qualunque visitatore grazie ai palazzi d’epoca, alle splendide chiese e alla bellissima antica Torre angioina, voluta da Carlo I D’Angiò, che è divenuta icona del paesino. Il centro storico di Leonessa offre tantissimi scorci da cartolina e lo rende una meta molto ambita, sia in inverno che d’estate. Con il paesaggio innevato infatti, qui sembra di essere in una fiaba ma è con la bella stagione che la cittadina laziale si anima. Nel mese di giugno infatti, si celebra il palio di velluto, una magnifica rievocazione storica rinascimentale che ogni anno riunisce curiosi e appassionati di storia e di tradizioni centenarie.

Come si legge anche sulla guida di romatoday, dopo una splendida passeggiata tra le vie suggestive di Leonessa è possibile anche far visita al santuario, in stile barocco dedicato a Giuseppe da Leonessa, dove sono custodite le spoglie del santo, o visitare le bellissime chiese di San Francesco e di San Pietro.