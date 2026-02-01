Niscemi e l’Italia che frana: l’allarme di Mario Tozzi su territorio e responsabilità pubbliche

La domanda che apre l’articolo di Mario Tozzi, “Complici e ignoranti, genesi di un disastro”, suona come un avviso rivolto a tutti: cosa accadrà a Niscemi non è un dettaglio locale, è il promemoria di un Paese che continua a vivere sopra una faglia amministrativa fatta di scelte rimandate, condoni, piani ignorati e manutenzione ridotta a emergenza.

Dalla fragilità del suolo alla responsabilità delle istituzioni

Tozzi richiama un punto che le cronache confermano a ogni ondata di maltempo: l'evento naturale diventa disastro quando incontra territori già indeboliti. Il tema non è soltanto meteorologico, è politico nel senso più concreto del termine: pianificazione, controllo, prevenzione, capacità di dire "no" dove il rischio è noto. In Italia, ricorda il geologo, le frane censite sono centinaia di migliaia: un primato europeo che non può restare un dato da convegno, perché coincide con case, scuole, strade, reti idriche e vite quotidiane esposte.

Prevenzione e piani: il nodo che torna a ogni pioggia intensa

Nell'analisi dell'autore si intrecciano due livelli. Il primo è tecnico: conoscere il rischio, mappare, aggiornare, intervenire prima. Il secondo è istituzionale: trasformare quella conoscenza in scelte vincolanti. Qui si apre lo spazio della "complicità" evocata da Tozzi: non quella rumorosa dei grandi scandali, ma quella silenziosa fatta di deroghe, concessioni, pratiche lasciate scorrere, pressioni accettate, timori elettorali. Il risultato è un modello che scarica i costi sulle generazioni successive e consegna ai sindaci la parte peggiore, quella dell'emergenza, spesso con risorse insufficienti.

Condoni, deroghe e consenso: come nasce la vulnerabilità

Il testo mette in fila un meccanismo ben riconoscibile: si costruisce dove non si dovrebbe, poi si sanano abusi, infine ci si affida alla “calamità naturale” come formula assolutoria. È un passaggio che, letto oggi, pesa anche sul dibattito nazionale su rigenerazione urbana e consumo di suolo: finché l’interesse immediato prevale sul governo del territorio, l’eccezione diventa regola e l’edilizia si trasforma in moltiplicatore di rischio. Non è moralismo, è contabilità pubblica: ogni deroga crea un debito che si paga con fondi di ripristino, ristori, infrastrutture da rifare, famiglie costrette a lasciare casa.

La lezione della Commissione De Marchi e l’attualità della memoria pubblica

Tozzi richiama la Commissione De Marchi, nata dopo l’alluvione di Firenze del 1966, come spartiacque culturale: da lì in poi l’Italia non poteva più dire di non sapere. È un richiamo istituzionale prima che scientifico: quando lo Stato ha conoscenza del rischio, ha anche un dovere. E quel dovere passa per regole chiare, controlli reali, investimenti continui sulla sicurezza idrogeologica, senza ridurre tutto alla stagione dei proclami dopo l’evento.

Cosa può fare il Lazio: dall’emergenza alla manutenzione continua

Per una regione complessa come il Lazio, dove convivono grandi città, aree collinari e comuni interni, il messaggio è netto: prevenire costa meno che riparare. Significa manutenzione di versanti e corsi d'acqua, aggiornamento dei piani, stop a nuove edificazioni in aree note per criticità, verifiche sulle opere esistenti, delocalizzazioni quando necessarie, senza scaricare la scelta sulle famiglie. E significa anche comunicazione pubblica: rendere comprensibile il rischio, farne materia di educazione civica, togliere spazio alla rimozione.

Un patto pubblico: scegliere la sicurezza al posto della scorciatoia

Nel ragionamento di Tozzi non c’è fatalismo: c’è un invito a cambiare postura. Se l’Italia è “fragile”, non può continuare a fingere che basti alzare muri o tappare buche dopo. Serve un patto pubblico che tenga insieme competenza e decisione, tecnica e politica, trasparenza e coraggio amministrativo. Niscemi diventa così un caso-limite che indica la strada: non si governa il territorio con l’eccezione, lo si governa con regole e responsabilità.