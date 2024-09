Noemi Bocchi, la splendida favola è già in frantumi | ‘Non doveva andare così’: ecco la reazione di Ilary Blasi

Noemi Bocchi è da oltre due anni la compagna di Francesco Totti reduce dalla separazione con Ilary Blasi. E le polemiche non mancano

Secondo quanto sostiene Ilary Blasi l’ormai suo ex marito Francesco Totti già frequentava la sua nuova e attuale compagna, l’imprenditrice e manager Noemi Bocchi, mentre erano ancora legato a lei. Una teoria che l’ex capitano e bandiera della Roma ha sempre seccamente smentito.

Sta di fatto che da più di due anni Totti e Noemi fanno coppia fissa e secondo qualche indiscrezione avrebbero anche deciso di convolare a nozze una volta che l’ex numero dieci giallorosso avrà ottenuto il divorzio dalla sua ex moglie. Ogni tanto escono dei rumors in merito a presunte crisi tra i due, voci smentite puntualmente dai diretti interessati.

Nel frattempo la causa di divorzio sta per entrare nella sua fase decisiva, grazie alla testimonianza di personaggi chiave nell’ambito della vicenda che ha portato alla rottura definitiva tra l’ex campione e la conduttrice di Mediaset.

Anche intorno alla stessa Ilary Blasi tra l’altro non mancano le notizie in merito a un possibile nuovo matrimonio con l’attuale compagno, l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Sarebbe questo il motivo che starebbe spingendo l’ex Letterina a chiudere in tempi brevi la causa di divorzio con Totti.

Noemi Bocchi, uno scandalo senza senso: cosa è successo

Nelle ultime ore intanto è cresciuta, alimentata dai consueti assidui frequentatori di social, una polemica innescata da un gesto che tutto è fuorché foriero di messaggi ostili. Il ‘fattaccio’ è avvenuto in occasione del compleanno di Noemi Bocchi, che ha compiuto 36 anni l’ultimo giorno di agosto.

Tra i tanti messaggi d auguri che le sono stati inviati la bella imprenditrice ha pubblicato quello di Isabel, la figlia più piccola dell’ex capitano della Roma che le ha dedicato una lettera piena di affetto e di parole dolci.

Noemi Bocchi, la reazione è assurda: alla fine prevale la ragione

Noemi, particolarmente commossa e colpita dal contenuto del messaggio inviatole dalla bambina, è corsa subito ad abbracciarla. Un gesto semplice e genuino che ha scatenato la furia dei soliti haters, i quali hanno messo la compagna di Totti sul banco degli imputati.

Nessuna reazione invece da parte di Ilary Blasi alla quale, evidentemente, il gesto della figlia nei confronti di Noemi Bocchi non ha dato poi troppo fastidio. E in fondo è giusto così, ma vallo a spiegare agli odiatori da tastiera.