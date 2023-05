Nomine Rai, Marra: “Congratulazioni a Chiocci, ha scritto tratto importante in 60 anni storia Adnkronos”

(Adnkronos) – "A Gian Marco Chiocci vanno le congratulazioni più convinte e sincere per la recente nomina a direttore del Tg1". Così l'editore dell'Adnkronos, Pippo Marra, dopo la nomina di Chiocci al vertice del telegiornale della rete ammiraglia della Rai. "Nei quasi 5 anni passati alla direzione della nostra agenzia Adnkronos ha raccontato con passione, autorevolezza e oggettività quanto accaduto nel nostro Paese e nel mondo in un periodo storico segnato dalla più grave emergenza sanitaria globale degli ultimi decenni, sempre nell’assoluto rispetto della notizia, dei fatti e dei lettori", aggiunge Marra. "Riuscendo ad interpretare efficacemente, con l’autonomia che compete ad un direttore di vaglia come Chiocci, ha contribuito con successo a scrivere un tratto importante dei 60 anni di storia della nostra Agenzia. A lui – conclude l'editore dell'Adnkronos – vanno i migliori auguri di ogni successo in questo nuovo e prestigioso incarico, dove sono certo saprà svolgere il suo ruolo in maniera impeccabile al servizio esclusivo della principale testata giornalistica della televisione italiana". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

