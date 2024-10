“Non ci credo, è tutto vero”: Milly Carlucci esplode di gioia | Colpo da 90 a Ballando con le Stelle

Milly Carlucci è al settimo cielo. La conduttrice abruzzese esulta, ‘Ballando con le stelle’ ha conosciuto una svolta decisiva per il futuro

Un crescendo di ascolti più che incoraggiante, quello fatto registrare dalle prime puntate di ‘Ballando con le stelle‘. Il dancing show del sabato sera di Rai Uno ideato e condotto da Milly Carlucci è in netta crescita rispetto alla scorsa, deludente stagione.

E in base all’ultima clamorosa novità le premesse per il futuro sono ancora più confortanti. Nel corso dell’ultima puntata infatti, rigorosamente in diretta, la conduttrice di Sulmona ha di fatto messo a segno il primo grande acquisto per la prossima edizione dello show.

Non era mai accaduto prima e chissà se si ripeterà in futuro, ma è certo che quanto è successo sabato scorso vale come un’ipoteca sulla conferma di ‘Ballando’ come spettacolo di punta del sabato sera di Rai Uno, quanto meno per un altro anno.

Non fa parte del cast dei concorrenti, ma nel corso dell’ultima puntata ha fatto la sua comparsa in qualità di ospite d’onore uno dei volti più amati del cinema italiano, un attore popolarissimo e conosciuto anche per la sua estrema riservatezza.

Ha mandato in visibilio il pubblico e i telespettatori la presenza di Raoul Bova, in genere molto restio a prendere parte a spettacoli e programmi di grande ascolto sul piccolo schermo. E la partecipazione del noto attore romano ha regalato sorprese e autentici colpi di scena.

In primis Bova si è riappacificato dopo un bel po’ di tempo con Selvaggia Lucarelli, con cui aveva avuto da ridire anni fa a causa di un articolo pubblicato dalla giornalista di Civitavecchia. Ma il vero coup de theatre si è materializzato subito dopo.

Milly Carlucci ha infatti blandito il protagonista di ‘Don Matteo’, facendo chiaramente allusione a un annuncio sensazionale: “Adesso però io devo fare un gossippone, di una cosa che tu mio caro hai detto poco fa dietro le quinte e che noi abbiamo registrato con i nostri potenti mezzi“.

L’annuncio è la sicura partecipazione di Raoul Bova come concorrente alla prossima edizione di ‘Ballando’. Il tutto si è svolto secondo una sorta di cerimonia formale, con tanto di firma in calce dell’attore su un foglio di carta. Milly Carlucci a quel punto è esplosa: “Non ci credo, non ci posso credere, ma è tutto vero, oddio. Ma che meraviglia“.