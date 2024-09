“Non è facile stare con lei”: Diletta Leotta, dopo il matrimonio l’annuncio a sorpresa | C’è aria di burrasca

Diletta Leotta è tornata a svolgere il suo compito di inviata di DAZN dopo l’estate del matrimonio celebrato con il compagno Loris Karius

La festa di nozze celebrata in Sicilia è stato uno degli eventi più seguiti e attesi dagli appassionati di gossip in questa lunga e caldissima estate. Ci riferiamo al matrimonio celebrato tra la conduttrice e inviata di DAZN, Diletta Leotta e il suo compagno, il portiere tedesco Loris Karius.

La bionda giornalista siciliana che gode di un enorme seguito soprattutto presso il pubblico maschile, è sempre più impegnata sul lavoro e nonostante sia nel frattempo diventata anche mamma della piccola Aria riesce a conciliare la professione con la vita privata.

Negli ultimi giorni si sono diffuse alcune indiscrezioni, non confermate, a proposito di una prima crisi coniugale tra Diletta e l’estremo difensore tedesco. Ma a quanto pare si tratta semplicemente di fake news: il rapporto tra i due per ora non conosce crisi o incrinature di qualche tipo.

Karius, per la cronaca, è uno dei tanti giocatori svincolati che non ha ancora trovato una squadra. Per sua fortuna si consola godendosi la famiglia. E proprio a proposito di famiglia, Diletta Leotta è da sempre legatissima ai suoi affetti più cari.

Diletta Leotta, stare con lei è quasi impossibile: le parole gelano tutti

In primis i suoi genitori e poi il fratello maggiore, il noto chirurgo plastico Mirko Manola, che in questi anni ha sempre parlato poco preferendo tenere un profilo basso. Qualche giorno fa però il medico siciliano ha rilasciato una lunga intervista al settimanale “Diva e Donna“.

Manola ha svelato alcuni curiosi retroscena legati al suo rapporto con la sorella minore, non sempre facile e segnato da una sorta di gelosia nei confronti dei fidanzati di lei: “Non mi andava bene nessuno dei suoi fidanzati, sono un fratello geloso“.

Diletta Leotta, l’affondo del fratello maggiore: “Non li sopportavo”

“All’inizio non me ne andava bene nessuno, cercavo subito i difetti. Poi però cambiavo idea dopo averli conosciuti”. Manola continua nel suo racconto: “Ricordo quando mi disse che si era fidanzata con Daniele Scardina: un pugile, tutto tatuato con la cresta bionda. Ai miei occhi era improponibile, ma poi l’ho conosciuto e ho capito che stavo sbagliando”.

Niente da dire invece sulla figura di Karius: “Loris è una persona dolcissima, affettuosa. In questo periodo mia sorella sta girando un programma a Mediaset, La Talpa, è sempre impegnata e Aria, la loro bambina, è con Loris in Germania“.