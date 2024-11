“Non eravamo pronti noi”: Amadeus senza parole per l’atteggiamento dell’orchestra | Da Sanremo alla Corrida, il dettaglio è assurdo

È un momento difficile quello attraversato da Amadeus sul Canale Nove. Un altro problema all’orizzonte dopo la chiusura di ‘Chissà chi è’

La chiusura anticipata di ‘Chissà chi è‘, il game show condotto da Amadeus sul Canale Nove, non può non essere considerata una sconfitta. Il presentatore romagnolo sperava di avvicinarsi agli ascolti monstre ottenuti quando presentava ‘I soliti ignoti‘ su Rai Uno.

Non è andata proprio così, tutt’altro. Il confronto a distanza con ‘Affari tuoi’, il game show condotto da Stefano De Martino sul primo canale della TV pubblica, è stato stravinto dall’ex ballerino di ‘Amici‘ che ha sbriciolato tutti i record possibili e immaginabili.

L’ex ‘deus ex machina’ del Festival di Sanremo è stato dunque costretto a battere in ritirata, almeno per ciò che concerne il programma dell’access prime time, la fascia oraria successiva che va dalla chiusura del telegiornale alla prima serata vera e propria.

La chiusura anticipata di ‘Chissà chi è‘ non è stata accolta con particolare amarezza da Amadeus che può consolarsi, almeno per il momento, con il discreto successo finora ottenuto dal remake de ‘La Corrida‘, lo spettacolo che tanti anni fa l’indimenticato Corrado portò al successo.

Amadeus quasi stenta a credere alle sue orecchie, eppure è accaduto davvero: i dettagli

Lo show va in onda ogni mercoledì in prima serata e proprio durante la terza e finora ultima puntata è andato in scena un episodio che definire esilarante è quanto meno restrittivo. Tra i vari dilettanti allo sbaraglio si è presentato un concorrente vestito con un’improbabile tuta d’oro.

Il motivo è presto spiegato: era lì per interpretare il brano ‘Tuta Gold‘ di Mahmood. Risultato, un momento di irripetibile e irresistibile comicità che ha trascinato il pubblico in studio e gli spettatori da casa.

Amadeus, mancava solo questa: risate a crepapelle

L’esibizione di Tuta Gold in realtà non è andata proprio come previsto. Il simpatico e coraggioso concorrente infatti si è interrotto subito e Amadeus ha subito chiesto quale fosse il motivo del brusco stop. Al che il direttore d’orchestra Leonardo De Amicis ha confessato, non senza nascondere un sorriso a malapena trattenuto: “Non eravamo pronti noi”.

Al termine della cosiddetta esibizione, accolta da una sonora bordata di fischi da parte del pubblico, è arrivato l’entusiastico commento di Amadeus: “Quasi da paragonare a una standing ovation. Non si sono alzati, ma hanno fatto grande rumore. Una di quelle volte che ho desiderato che il semaforo verde non s’accendesse mai. Balletto migliore che abbia mai visto”.