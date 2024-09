Non ero triste, mi serviva solo questo elettrodomestico | A 27.99€ lo trovi solo da LIDL: affare imperdibile

Non ti lasciar scappare questa fantastica offerta LIDL: è il prodotto che ti cambierà completamente la vita in casa.

Quando l’avrai scoperto non vorrai più tornare indietro, ti farà risparmiare tantissimo tempo e denaro e ora il risparmio è anche sul prezzo.

Ecco perché sono tutti in fila di fronte ai negozi LIDL: la promozione è di quelle da urlo. Affrettati perché c’è solo una settimana di tempo per poter aderire all’iniziativa.

Approfitta subito dell’occasione d’oro per portare a casa tua lo strumento indispensabile per le faccende domestiche. Lo trovi sugli scaffali solo fino a fine settembre.

LIDL, l’offerta promozionale da non perdere

La popolare catena di negozi e supermercati tedeschi, dedicati ai prodotti per la casa e alimentari Lidl ha appena proposto ai clienti un’offerta imperdibile. Questa volta nel volantino disponibile alla fine del mese di settembre, c’è un prodotto destinato a cambiare completamente il modo di svolgere le faccende domestiche. Si tratta di uno strumento maneggevole che sta andando letteralmente a ruba.

Molti sono già in fila per approfittare dell’imperdibile sconto e della promozione che è valida a partire dal lunedì 23. Scopriamo qual è questo prodotto elettronico rivoluzionario, che fa gola a tantissimi dei clienti Lidl. Chi lo ha già provato non può farne più a meno e molti lo mettono in valigia a ogni viaggio.

Il prodotto che cambia la vita in casa al prezzo di 23,99 euro

Il prodotto in offerta nei punti vendita Lidl è un nuovo ferro da stiro verticale, in vendita a soli 27,99 euro. Le dimensioni del ferro da stiro quando è chiuso sono 14,5 x 10,8 x 17,6 cm. La potenza del ferro da stiro verticale Lidl è di 1.470 watt, la capacità è di 150 ml e assicura un favore continuo di 21 grammi al minuto. Inoltre, è subito pronto per essere utilizzato e si riscalda in soli 25 secondi, un tempo molto inferiore rispetto a qualsiasi altro ferro da stiro tradizionale. L’apparecchio in promozione consente di eliminare le pieghe da qualsiasi tipo di abito ed è un oggetto versatile e funzionale, che si può usare per stirare in poco tempo le camicie, le magliette, i pantaloni, le lenzuola e tutti gli indumenti e i tessili della casa, senza dover necessariamente optare per l’uso di un asse da stiro pesante e ingombrante.

A differenza del tradizionale ferro da stiro, è l’ideale per i viaggi e gli spostamenti, ma anche per dare una sistemata agli abiti prima di indossarli. Così essere sempre in ordine diventerà facile, grazie a un rapido gesto fatto poco prima di uscire di casa.