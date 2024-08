‘Non fatevi il bagno qui’: comunicato UFFICIALE, stai alla larga da queste spiagge | Si trovano tutte nel Lazio

Prima dell’estate che sta per volgere al termine la Regione Lazio ha pubblicato un elenco di spiagge del litorale laziale non balneabili

In larga misura quando si pensa alle vacanze estive il termine più facilmente associato a queste è il mare. Di conseguenza il pensiero di molti abbinato all’estate comprende spiagge assolate, tanti ombrelloni e tante ore da trascorrere in acqua, il rimedio più efficace contro la canicola estiva.

Purtroppo però questa che ormai sta per volgere al termine è stata una delle stagioni estive più tormentate e complesse degli ultimi anni. Tanti, troppi problemi hanno impedito ai vacanzieri appassionati del mare di godersi appieno il meritato periodo di riposo.

Si sono infatti verificati gravissimi danni all’intero eco-sistema causati dal caldo eccessivo e forse da altri fattori tali da rendere interi tratti di mare del tutto impraticabili. Come accaduto ad esempio nelle regioni adriatiche del centro-nord, dove la formazione di vastissimi banchi dell’ormai tristemente nota mucillagine ha di fatto mandato in rovina l’intera stagione estiva.

Se Atene piange però, nello stesso momento Sparta non ride. Anche le coste e il litorale laziali non sono stati risparmiati da una serie di problemi che hanno costretto le autorità locali a pubblicare un elenco di tratti di mare con esposto il cartello di divieto di balneazione.

Comunicato UFFICIALE, il litorale del Lazio è pieno di tratti non balneabili: è deciso

Una lista purtroppo molto lunga che comprende località fino a qualche mese fa considerate simbolo stesso di eccellenza e qualità. Una vera doccia fredda per milioni di vacanzieri romani e non che alla luce di questi provvedimenti sono stati costretti a stravolgere i loro piani per l’estate.

La triste realtà è che in questa estate 2024 nel Lazio non si è potuto fare il bagno ovunque. Numerose spiagge sono state infatti soggette a drastici divieti di balneazione, come stabilito in un decreto del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Comunicato UFFICIALE, ecco i tratti di spiaggia con il divieto di balneazione: doccia fredda per tutti

Nonostante molte località del litorale laziale siano considerate eccellenti, diversi tratti di mare sono ‘off limits‘ a causa della presenza di minacciosi batteri come Enterococchi intestinali ed Escherichia coli. I divieti riguardano soprattutto porti, fossi e foci dei fiumi.

L’elenco pubblicato include aree non balneabili che si trovano in località molto note ai vacanzieri romani come Tarquinia, Montalto di Castro, Civitavecchia e Santa Marinella fino a Fiumicino, Ardea, Nettuno e Anzio. Per poi proseguire con alcune spiagge di Formia, Minturno, Terracina e Gaeta.