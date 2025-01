Non hai vinto Ballando ma ti vogliamo lo stesso | La Nargi nuova regina di Rai 1, ecco il suo nuovo show

Ha suscitato polemiche il terzo posto di Federica Nargi a Ballando con le Stelle. La showgirl avrebbe meritato di più, ma c’è una novità

Secondo la maggioranza degli addetti ai lavori avrebbe meriato quantomeno il secondo posto alle spalle di Bianca Guaccero, la vincitrice dell’ultima edizione di ‘Ballando con le Stelle‘. Invece Federica Nargi ha dovuto accontentarsi del gradino più basso del podio alle spalle di Federica Pellegrini.

L’ex Velina di ‘Striscia la notizia’, conosciuta anche per essere la compagna dell’ex attaccante di Milan e Juventus Alessandro Matri, ha strappato applausi a scena aperta nelle sue esibizioni insieme al maestro di ballo Luca Favilla.

Il terzo posto finale non ha soddisfatto in pieno la bellissima modella romana che in effetti avrebbe meritato di più. Resta comunque un grande successo la sua partecipazione allo storico dancing show ideato e condotto da Milly Carlucci.

Senza ombra di dubbio la Nargi ha conquistato le simpatie e l’affetto di buona parte del pubblico televisivo e dei social. Anche i vertici della RAI sembrano averne apprezzato lo stile e una certa discreta eleganza, sia sul palcoscenico che con il microfono in mano.

Federica Nargi, da Ballando alle telecamere della RAI: novità in vista

Non è un caso che da qualche giorno circolino con una certa insistenza voci e indiscrezioni in merito a una sua promozione sui canali dell’emittente di Stato. A dare corpo e sostanza a tali rumors è il giornalista ed esperto di gossip Alberto Dandolo nella sua consueta rubrica ‘I buoni, i belli, i cattivi’ pubblicata nell’ultimo numero del settimanale Oggi.

Dandolo ha infatti rivelato come Federica Nargi, proprio sulla scorta del successo ottenuto a Ballando, potrebbe conquistarsi a breve uno spazio tutto suo nei palinsesti della TV di Viale Mazzini.

Federica Nargi, i vertici della RAI hanno deciso: tutti i dettagli

Dandolo scrive che lady Matri ha la possibilità di diventare a tutti gli effetti la regina della prossima estate di Rai Uno rivestendo il ruolo di conduttrice di una programma di punta. L’incertezza regna invece in merito alla fascia oraria nella quale andrà in onda.

Non resta dunque che attendere maggiori informazioni relative ai futuri palinsesti estivi. La presenza di Federica Nargi sarebbe dunque perfettamente coerente con il nuovo corso della RAI che prevede il lancio di conduttori e conduttrici giovani e di talento.