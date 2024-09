‘Non la vedremo più qui’: Alessia Marcuzzi, notizia bomba in casa Rai | La rimpiazzano con la più bella d’Italia

Alessia Marcuzzi deve ingoiare un boccone decisamente amaro. La bella showgirl romana non se l’aspettava, è successo tutto in tempi brevi

In questa stagione televisiva Alessia Marcuzzi ha ottenuto un ruolo di primo piano, quello di giurata fissa a “Tale e Quale Show“, lo storico talent ideato e condotto come di consueto da Carlo Conti. È un rapporto professionale che si va consolidando quello tra tra la showgirl romana e il presentatore toscano.

Insieme hanno infatti condotto una serata importante come quella del ‘David di Donatello‘ e non è affatto casuale che subito dopo Conti abbia scelto proprio la Marcuzzi come sostituta ideale di un’icona come Loretta Goggi che ha abbandonato il programma dopo molti anni per motivi familiari.

Ma il percorso televisivo dell’ex compagna di Simone Inzaghi rischia di concludersi con largo anticipo e limitatamente alla partecipazione a “Tale e Quale Show“. Infatti in vista di altri eventi in programma nel palinsesto della RAI il suo profilo potrebbe non trovare spazio.

La RAI in questa sorta di anno zero ha affidato le sorti dell’intrattenimento a due figure apicali, una di grande sperienza e un’altra giovane e di grande talento. In sintesi, Carlo Conti e Stefano De Martino.

Alessia Marcuzzi, una decisione drastica: spettatori spiazzati

Al primo è stata affidata la conduzione e la direzione artistica del Festival di Sanremo. Dopo l’era firmata Amadeus, che per cinque anni è stato il ‘deus ex machina‘ della kermesse sanremese, toccherà a Carlo Conti condurre sul palcoscenico del Teatro Ariston.

Il presentatore toscano è da tempo al lavoro in vista di febbraio e già parecchie decisioni importanti sono state prese. Molte ma non tutte: manca ad esempio la co-conduttrice del ‘DopoFestival’ che dovrà affiancare lo stesso Carlo Conti.

Alessia Marcuzzi, è stata esclusa all’improvviso: chi ci sarà al suo posto

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di gossip Alberto Dandolo nella sua rubrica settimanale su ‘Oggi‘ fino a qualche settimana fa la favorita numero uno era proprio la Marcuzzi, ma in questi ultimi giorni è spuntata la candidatura di un’attrice molto popolare come Serena Rossi.

Dandolo ha illustrato nei dettagli tutti i retroscena: “La Rossi sta facendo fuoco e fiamme per avere un ruolo da primadonna in questo Sanremo firmato da Carlo Conti. Il vero obiettivo della brava artista partenopea è quello di affiancare Carlo nel ruolo di co-conduttrice durante la prossima edizione della kermesse canora più importante del Paese“. E Alessia Marcuzzi mastica amaro.