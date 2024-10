Non lo usi da 15 anni ma vale una fortuna | Recupera il tuo vecchio cellulare: sei ricco senza saperlo

Se hai conservato il tuo vecchio cellulare allora puoi considerarti ricco, preparati a dire addio a debiti e preoccupazioni.

I device che andavano di moda negli anni 2000 oggi valgono una fortuna, se hai uno dei modelli più gettonati, allora hai una fortuna tra le mani, che non sai nemmeno di avere.

Finalmente puoi arricchirti grazie a qualcosa che non usi più. Non conta il fatto che non possano essere usati pe navigare in rete, connettersi ai canali social e alle App, alcuni dei telefoni più obsoleti oggi sono un vero e proprio tesoro.

Non buttarlo via, il tuo vecchio cellulare può essere acquistato a peso d’oro dagli appassionati e dai collezionisti. Scopri se quello che hai nel cassetto da anni è proprio uno dei dispositivi più richiesti.

Il tuo vecchio cellulare può valere una fortuna

Nokia, Ericsson Motorola sono i brand dei telefoni più diffusi nei decenni passati. Allora si usava chiamarli telefonini, anche perché sembravano quasi dei cordless, dei telefoni fissi ma di dimensioni ridotte. Non si potevano utilizzare per navigare in rete, usare le applicazioni o accedere ai canali social ma erano adatti solo a telefonare e inviare gli sms, che erano ancora a pagamento. Insomma, si tratta di tempi andati. Eppure, un cellulare obsoleto oggi può valere una fortuna. Il valore dipende dal modello, perché alcuni device sono ritenuti veri e propri cimeli, e sono amatissimi dagli appassionati.

Se hai un cellulare abbandonato da sempre nel cassetto della scrivania, tra gli scaffali del soggiorno o, addirittura, nella tua cantina, controlla subito di quale si tratta. Magari potresti scoprire che anche il tuo vecchio telefono oggi vale molto di più del suo prezzo originale d’acquisto.

I dispositivi di vecchia generazione più quotati

Sono molti i vecchi telefoni che oggi non si usano più ma che vengono acquistati sui siti frequentati da collezioni e appassionati di tecnologia. I feticisti dei vecchi cimeli sono disposti a sborsare anche migliaia di euro.

I cellulari che valgono di più in assoluto sono il Motorola Dyna tac 8000 x, che può tranquillamente essere venduto 8000 euro, il Nokia 8110, che vale ben 3000 euro e l’iPhone 2 g, che vale circa 2000 euro. A seguire però ci sono tanti altri device che valgono tra i 20 e i 1300 euro. Il Nokia 8800 infatti, vale ben 1300 euro. Anche il Mobira Senator vale ben 1000 euro, il Motorola 3200 invece viene comperato per circa 800 euro. Il Nokia E90 Comunicator vale 500 euro. l’Ericsson t 28 145 euro, l’iconico Nokia 331o vale 20 euro e infine il Nokia 9000 Comunicator vale circa 340 euro.