Non mangiarlo mai a colazione | Questo alimento è peggio del veleno: cosa provoca nel tuo corpo

È questo l’alimento peggiore che tu possa mangiare a colazione. Cerca di eliminarlo al più presto dalla tua dieta.

Non lasciarti ingannare dall’apparenza, si tratta di un cibo dannoso che di healthy non ha granché.

Non tutti sanno che cosa provoca l’alimento in questione. Per questa ragione lo consumano tutti i giorni. Non fare lo stesso errore anche tu.

Componi il primo pasto della giornata in modo intelligente prediligendo i cibi giusti e sani e evita questo alimento.

Alimento, cosa non mangiare durante la prima colazione

La prima colazione è da sempre intesa come il pasto più importante della giornata. Questa credenza da una parte rappresenta solo un luogo comune e dall’altro invece è una verità fondata. Il motivo è che la colazione dovrebbe apportare le giuste energie all’organismo per affrontare tutte le attività della giornata e, in particolar modo, far sì che il nostro corpo resti sazio fino all’ora di pranzo. Tuttavia, specialmente in Italia siamo abituati a fare una colazione a base di alcuni tipi di alimenti che non sono affatto la scelta migliore, in particolar modo se consumati a stomaco vuoto. Per questo motivo andrebbe per sempre eliminati dalla colazione o, quantomeno, mangiati soltanto saltuariamente.

Non si tratta solo di ingrassare o di mantenersi in forma ma è una questione che attiene strettamente alla nostra salute. Scopriamo di quale alimenti si tratta e cerchiamo di cancellarli alla nostra dieta o di consumarli solo una tantum.

I cibi da evitare più possibile

Gli alimenti più consumati a colazione in Italia sono brioches, cornetti, biscotti, fette biscottate, confetture di frutta, succhi di frutta, corn flakes. Tutti questi alimenti sono ricchi di zuccheri e sono sbilanciati a favore di grassi. Non offrono un apporto nutrizionale completo. Per questo motivo non hanno un grande potere saziante e in alcuni casi addirittura possono farci sentire affaticati dopo poco che li abbiamo consumati.

A distanza di un’ora circa infatti, il picco glicemico offerto da questi zuccheri semplici ci può far sentire privi di energie. A quel punto il potere della colazione viene del tutto vanificato. Per il primo pasto della giornata andrebbero invece scelti alimenti ricchi di fibre e di proteine, come lo yogurt le uova il pane integrale e andrebbero tralasciate del tutto le merendine, le barrette ai cereali con altissimo contenuto di zuccheri e tutti quei cibi che sembrano sani ma che in realtà, a ben guardare i valori della tabella nutrizionali di healthy hanno poco o nulla.