Non mi hanno mai proposto Sanremo | La Balivo non si aspettava una simile dichiarazione: l’ironia gli ha remato contro

A meno di due settimane all’inizio del Festival di Sanremo si scatenano i commenti degli addetti ai lavori ed emergono curiosi retroscena

Il conto alla rovescia sta per scadere. Tra ormai meno di due settimane si aprirà il sipario sulla 75/a edizione del Festival di Sanremo, la storica kermesse della canzone italiana. C’è grande attesa e anche molta curiosità per vedere nuovamente all’opera Carlo Conti chiamato a prendere il posto di Amadeus dopo un ciclo di ben cinque anni.

Il conduttore fiorentino ha ormai definito il cast di co-conduttori per tutte le cinque serate della rassegna canora. L’ultimo scossone è arrivato dal forfait a sorpresa del rapper Emis Killa, che ha rinunciato a prendere parte al Festival in quanto indagato dai magistrati milanesi nell’ambito dell’inchiesta sugli ultras di Inter e Milan.

Intanto a pochi giorno dal via si parla di Sanremo nei contenitori televisivi in onda sui canali della RAI. In particolare a ‘La volta buona‘, il talk show condotto da Caterina Balivo che nel suo salotto ha ospitato celebri conduttori e showman.

Nelle 74 edizioni del Festival si sono avvicendati grandi protagonisti della TV italiana, figure che hanno fatto la storia del piccolo schermo come Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Corrado. E altri super conduttori più recenti come Paolo Bonolis, Amadeus e lo stesso Carlo Conti.

Non a tutti i presentatori è stato però affidato il compito di condurre lo storico appuntamento sanremese: un grande come Fabrizio Frizzi ad esempio non è mai stato chiamato dai vertici della RAI a guidare il Festival.

Proprio di questo ha parlato Caterina Balivo con un altro pezzo da novanta della TV di Stato come Giancarlo Magalli. L’autore e conduttore di decine di programmi di successo si è domandato a sua volta per quale ragione il compianto collega non abbia mai calcato il palcoscenico del Teatro Ariston.

Magalli ha poi parlato della sua mancata esperienza al Festival di Sanremo rivelando i motivi che gli hanno impedito di condurlo: “Non ho mai fatto Sanremo, dicevano che fossi troppo ironico e che facevo le battute“.

Magalli ha svelato che i dirigenti della RAI avevano paura delle sue possibili battute legate ai look dei vari cantanti in gara: “Dicevano che loro spendevano tanti soldi sui look dei cantanti, poi magari arrivava Magalli e con una battuta li distruggeva“.