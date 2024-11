“Non pensavo di aver barato”: La Talpa esce allo SCOPERTO prima del previsto | Il dettaglio che hanno notato i telespettatori, la Leotta tentenna

La prima puntata de ‘La Talpa’ ha regalato alcuni colpi di scena. Protagonisti la conduttrice Diletta Leotta e uno dei concorrenti più attesi

Dopo sedici lunghi anni di attesa è andata in onda martedì sera la prima puntata della quarta edizione de ‘La Talpa‘. Il reality che nel lontano 2008 fu condotto da Paola Perego prima di essere accantonato e messo da parte.

I vertici di Mediaset per offrire un’immediata vetrina al programma hanno chiamato alla conduzione Diletta Leotta, la giornalista e showgirl più in vista del momento. L’inviata di DAZN ha accettato con grande entusiasmo, felice di intraprendere questa nuova avventura, ma già nel corso della prima puntata ha dovuto fare i conti con un problema inatteso.

La Leotta ha infatti rivelato che durante la prima prova che i partecipanti sono stati chiamati ad affrontare un concorrente ha commesso subito un’irregolarità. Si tratta di una scorrettezza che tutto il gruppo ha pagato a caro prezzo. Per questo motivo ciò ha alimentato i sospetti nei suoi confronti.

La prova consisteva in una sorta di gioco di abilità: i partecipanti sono stati suddivisi in coppie e poi legati corpo a corpo e a quel punto avevano a disposizione 40 minuti per liberarsi e recuperare una chiave.

La Talpa, la scorrettezza è stata subito punita: non si poteva fare altrimenti

È accaduto però che l’attore, ex modello e produttore cinematografico Andrea Preti abbia commesso una violazione del regolamento. Ha messo in difficoltà la stessa conduttrice: “Hai commesso una scorrettezza, ti avevo detto che avresti potuto incorrere in una penalità. Le regole sono poche ma molto chiare“.

Diletta Leotta ha così espresso tutta la sua contrarietà nei confronti dell’ex protagonista de L’Isola dei Famosi che dal canto suo è parso visibilmente imbarazzato, del tutto consapevole di aver fatto una stupidaggine. Ma non è tutto.

La Talpa, Andrea Preti è stato colto in flagrante: la sua difesa fa acqua da tutte le parti

Andrea Preti ha comunque tentato, piuttosto goffamente, di trovare una sorta di giustificazione: “Ho cercato un modo di potermi slegare il prima possibile, ma non pensavo di aver barato“.

A causa della scorrettezza di Preti l’intero gruppo ha incassato la penalità, vale a dire una riduzione del montepremi. L’attore nato a Copenaghen ha quantomeno chiesto scusa a tutti i partecipanti: “Se questo è quello che è successo chiedo scusa e lo chiedo pure al gruppo“. Questa sera vedremo un colpo di scena.