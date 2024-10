Non rispondere a questa chiamata | Pochi minuti e ti bussano a casa: terrore assoluto in Italia

Se ricevi questa chiamata non credere a una sola parola, si tratta della bufala di truffatori, che stanno derubando centinaia di vittime.

Fai attenzione a questo tipo di chiamata: potresti trovarti di fronte a un problema molto serio e restare al verde da un momento all’altro.

Sono già tante le persone che senza nemmeno rendersene conto sono cadute nella trappola dei criminali senza scrupoli.

I Poliziotti della Polizia stradale di Cassino hanno denunciato i malviventi a piede libero: attenzione alla chiamata pericolosa

Chiamata pericolosa, il raggiro che lascia al verde le vittime

Nelle ultime settimane è venuto a galla un nuovo tipo di raggiro che, purtroppo, sta già spopolando in tutta Europa e che sta già mietendo tantissime vittime. Si tratta di una finta chiamata delle forze dell’ordine.

Le vittime hanno denunciato anche in Italia episodi di furti in casa avvenuti proprio grazie alla chiamata -truffa. L’unico modo per riuscire a difendersi e a proteggere i propri risparmi e i propri beni preziosi è quello di conoscere il meccanismo su cui si basa la finta telefonata delle Forze dell’Ordine. In questo modo ci si potrà sentire al sicuro, perché si riuscirà a smascherare i malviventi prima che sia troppo tardi.

Come funziona la truffa e come fare a difendersi

La finta chiamata delle Forze dell’Ordine segue uno schema ben preciso. La vittima viene contattata al telefono da una persona che dice di essere un Maresciallo dei Carabinieri o un Poliziotto, che riferisce che un caro amico, un figlio o un familiare è stato vittima di un incidente, specificando però che è stato lui o lei a causare il sinistro e aggiungendo che, per evitare che venga fermato e arrestato, occorre versare una somma di denaro.

Chiaramente a quel punto la vittima che riceve la finta chiamata, sconvolta dalla notizia e agitata, perde il controllo. Dopo poco vede presentarsi a casa sua un uomo sconosciuto, che dice di essere un impiegato delle Forze dell’Ordine o della Giustizia, come un avvocato delegato alla riscossione della somma di cui sopra. La persona così, in buona fede, offre tutti i contanti che ha in casa e addirittura oggetti preziosi, monili d’oro e gioielli per poter provvedere a risolvere al più presto la questione. Solo dopo scopre che si tratta di un raggiro studiato ad arte. Purtroppo è accaduto di recente anche a una vittima di Cassino, che, per fortuna, ha ricevuto indietro i beni sottratti illecitamente, grazie al tempestivo intervento della Polizia. Dunque occorre stare in guardia e non dare mai credito alle chiamate di questo tipo.