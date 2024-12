Non sento più mia figlia | Eleonora Daniele è rimasta di sasso: nessuno si sarebbe aspettato una rivelazione simile

Continua ad avere successo Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai Uno. Un colpo di scena ha scosso la conduttrice

Eleonora Daniele è ormai una quinta colonna della programmazione della RAI. La conduttrice veneta che venne alla ribalta nel lontano 2001 grazie alla partecipazione al Grande Fratello sta ottenendo un lusinghiero successo di pubblico e di critica con ‘Storie Italiane‘, il talk show in onda la mattina su Rai Uno.

Un appuntamento ormai abituale da più di sette anni per centinaia di migliaia di persone e che continua ad attirare l’attenzione dei social. Eleonora Daniele è una perfetta padrona da casa e offre abitualmente spazio a vicende di cronaca e ai casi giudiziari più ‘caldi’ del momento.

In una delle ultime puntate Eleonora Daniele ha avuto come ospite la madre di una star del mondo dello spettacolo, l’immarcescibile Valeria Marini. La signora Gianna Orrù ha raccontato una drammatica vicenda che la vede nei panni della vittima.

Si tratterebbe di una truffa in piena regola, quella a cui la signora Orrù ha fatto riferimento: qualche mese fa un suo amico, il produttore cinematografico Giuseppe Milazzo, le avrebbe sottratto con la frode la bellezza di 325mila euro.

Eleonora Daniele, il racconto drammatico che nessuno si aspettava: tutti i dettagli

Come se non bastasse la mamma della celebre showgirl e attrice ha dichiarato come i rapporti tra lei e la figlia siano tutt’altro che idilliaci. “Gianna, non so se gli autori mi abbiano detto la verità o meno, però mi hanno riportato il fatto che tu non parli da un po’ di tempo con Valeria. È vero?“.

Di fronte alla domanda incalzante della conduttrice veneta la signora Orrù ha dapprima glissato: “Sarebbe un po’ troppo lungo per parlarne qua in diretta“. Eleonora Daniele però non si è scoraggiata e ha continuato a porre le sue domande.

Eleonora Daniele, tutta la verità su Valeria Marini: la risposta è agghiacciante

“Perché non parli più con Valeria? Cos’è successo? Per quella roba della truffa?“. A quel punto Gianna Orrù ha risposto fornendo qualche particolare in più: “Nessun commento ma il problema è a monte“.

La vicenda die soldi sottratti con la frode ha sconvolto l’esistenza dell’anziana donna: “La truffa mi ha profondamente cambiata e mi ha tolto la gioia di vivere di questi anni, mi ha cambiata. L’affronto che ho subìto è stato grande. Hanno detto di me cose orribili“.