Non serve nemmeno che rispondi | Frodi telefoniche, la nuova truffa è spietata: conti svuotati al primo click

Fai molta attenzione a come usi il cellulare: le nuove frodi telefoniche sono studiate così bene che non ti accorgi di nulla.

Potresti cascarci senza nemmeno capire come sia potuto accedere: ecco come fanno i malviventi a truffare gli utenti ignari.

Le nuove frodi telefoniche stanno mietendo milioni di vittime. Scopri come funziona il raggiro e impara a difenderti dai truffatori senza scrupoli.

L’ultimo metodo per azzerare i conti degli utenti è davvero spietato e si basa su una strategia semplice quanto insospettabile: le frodi telefoniche ormai sono all’ordine del giorno.

Frodi telefoniche, il nuovo raggiro che svuota il conto in un attimo

Ormai si sente parlare sempre più spesso di truffe informatiche di diverso tipo e, purtroppo, le notizie sulle frodi telefoniche sono all’ordine del giorno. Il problema diventa sempre più sentito perché cybercriminali, hacker e truffatori telematici senza scrupoli, mettono a punto sempre nuove strategie per riuscire a raggirare gli utenti ignari.

Lo scopo dei malviventi è sempre quello di sottrarre denaro, illegalmente alle vittime oneste che, purtroppo, finiscono per cadere nella loro trappola. L’ultima delle frodi telefoniche è davvero insidiosa e chi ci è cascato ha raccontato di non essersi accorto di nulla, o quasi! Scopriamo come agiscono i ladri sfruttando il mezzo più usato da tutti, il cellulare.

La pericolosa truffa dello squillo

Le nuove frodi telefoniche, che di recente si sono diffuse ovunque, sono nate in Giappone e prendono il nome di Wangiri, parola giapponese che vuol dire “Squillare e mettere giù”. In effetti avvengono facendo squillare il cellulare di vittime ignare, le quali richiamano il contatto dal qualche ricevono la telefonata, incuriosite dalla chiamata persa, o magari pensando si possa trattare di un amico o di un parente. Dietro quello squillo però non si nasconde un tentativo di contatto qualsiasi ma una vera e propria truffa, studiata ad hoc per estorcere denaro. Quando gli utenti richiamo infatti, si ritrovano senza più soldi, perché il credito residuo del telefono viene svuotato in pochi secondi.

Ma come fanno i malviventi a far sparire i soldi delle vittime? Semplicemente facendo in modo che queste ultime si mettano in collegamento con numeri a pagamento. L’unica maniera per non farsi raggirare è quella di evitare di richiamare numeri internazionali di cui non si conosce l’origine! Inoltre è bene attivare la protezione dai tentativi di Spam . Se proprio si vuole ricontattare un numero, è fondamentale prima cercare di capire da dove è partita la chiamata, e appurare che non si tratti di numeri già segnalati da altri utenti, sconosciuti o legati a servizi e abbonamenti telefonici con sovrapprezzo.