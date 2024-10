Non si può fare nient’altro: Mara Venier costretta ad arrendersi | La notizia che ha impallidito l’Italia

Mara Venier non sta attraversando uno dei periodi migliori della sua carriera. E la notizia di queste ultime ore non fa che confermarlo

Non sta vivendo il suo miglior momento. Sia nella sfera professionale che privata Mara Venier è andata incontro a qualche problema di troppo che l’ha parzialmente privata dell’entusiasmo e della carica di energia che era solita profondere all’inizio di ogni stagione televisiva.

Per la sedicesima e a quanto pare ultima volta la conduttrice di origine veneziana sta conducendo ‘Domenica In‘, il contenitore domenicale più antico della televisione italiana che tra dodici mesi festeggerà le nozze d’oro con mamma RAI.

Erano infatti i primi di ottobre del 1976 quando l’indimenticato Corrado Mantoni annunciò la nascita dello storico rotocalco della domenica. E Mara Venier è entrata di diritto nella storia del programma fissando il record di presenze in conduzione, ben sedici.

Basti pensare che Pippo Baudo, secondo in questa speciale graduatoria a quota tredici, è staccato dalla Venier di ben tre edizioni. Purtroppo però i numeri e la tradizione da soli non bastano a garantire un successo sempiterno e costante. Ed è proprio ciò che sta accadendo a questa edizione di ‘Domenica In‘.

Mara Venier, non c’è niente da fare: i numeri sono impietosi

L’inizio di stagione per il classico talk show non è stato affatto dei migliori, tutt’altro. Mara Venier, apparsa tra l’altro piuttosto provata a causa dell’intervento chirurgico agli occhi cui è stata sottoposta qualche settimana prima di andare in onda, sta perdendo colpi.

Sarà forse per la ripetitività del format e per una stanchezza complessiva che la stessa conduttrice veneta sta mettendo in mostra, ma ‘Domenica In‘ sta deludendo ampiamente le grandi attese e le promesse della vigilia.

Mara Venier, una sconfitta senza appello: la resa è definitiva

I dati di ascolto sono purtroppo per ‘zia Mara’ inequivocabili: il suo show domenica scorsa è stato seguito all’inizio da 1 milione e 904 mila spettatori per uno share pari al 14.60% di share, diventati poi poco più di 2 milioni.

Viceversa è stato un vero e proprio trionfo per ‘Amici‘, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi: dalle 14 alle 16 lo show ha avuto quasi 3 milioni di telespettatori al seguito per uno share pari al 24.51%. Insomma, la Venier ha straperso la battaglia degli ascolti con Mediaset.