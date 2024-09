‘Non si può parcheggiare nemmeno più qui’: sembra ingiusto ma è la Legge | 340€ di multa all’istante

Adesso non si può parcheggiare nemmeno più lì. Scopriamo la legge che sembra ingiusta…

In Italia, soprattutto nelle città grandi, c’è un importante problema che affligge cittadini e turisti, ovvero quello del parcheggio.

Infatti, negli ultimi anni le amministrazioni locali hanno introdotto sempre più parcheggi contrassegnati dalle cosiddette ‘strisce blu’, zone riservate per i parcheggi a pagamento.

Queste dovrebbero essere presenti in una certa percentuale equilibrata a quella delle zone non a pagamento.

Tuttavia, molte amministrazioni comunali hanno ben pensato di lasciare nel centro solo strisce blu e di mettere le bianche nelle zone più periferiche della città.

Polemiche per i posti del parcheggio

Quanto fatto dai comuni in Italia ha suscitato molto polemiche tra i cittadini che si vedono costretti a sborsare delle somme anche ingenti quando si recano al centro per sbrigare qualche commissione. Si può dire che il malcontento si fa sempre più forte, tanto che spesso molte macchine tendono a parcheggiare in zone non agevoli ma che non portano espliciti segnali di divieto. Questo rende in generale la viabilità stradale spesso abbastanza difficoltosa e rischiosa.

Nei centri cittadini le strisce blu servono anche a provare a limitare il numero di autovetture in posti che dovrebbero appartenere solo ai pedoni. Tuttavia, i mezzi pubblici non sono di certo un sinonimo di eccellenza in molti comuni. C’è anche da dire che spesso le persone non rispettano tanto le regole e tendono a parcheggiare in tutti i posti disponibili anche quando non dovrebbero minimamente farlo. Il parcheggio a pagamento non risolve di certo il problema degli spazi di parcheggio nelle città, serve solamente ad aumentare l’occupazione di altri posti, causando dei disagi nelle città.

Il parcheggio in questo posto può portare a una multa molto salata

Purtroppo spesso molte persone manifestano una grande inciviltà pensando di avere il diritto di parcheggiare ovunque. Questo porta spesso dei gravissimi problemi all’interno delle città, basta pensare alle moltissime macchine in doppia fila nelle grandi città. Oppure a tutti i posti riservati alle persone con disabilità o alle donne incinte che vengono occupati in modo vigliacco da alcuni automobilisti.

Eppure si rischia di avere delle multe veramente molto salate. C’è in particolare un’altra area di sosta riservata dove si rischia una multa di circa 338 euro. Stiamo parlando delle zone riservate per la ricarica dei veicoli elettrici, ovvero i posti vicini alle colonnine. Questo provvedimento al momento è stato adottato però a Canberra, dal governo australiano poiché questo posto tende a essere sempre ingiustamente occupato. Tuttavia, è solo questione di tempo e verrà adottato anche nel nostro paese.