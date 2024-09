Non smetto più di utilizzarla: grazie Eurospin, da quando l’ho presa mi ha svoltato le giornate | Per 29.99€ è l’acquisto della vita

Eurospin ha lanciato un’offertissima da non perdere a soli 29,99 €. Il pezzo sta andando a ruba ne restano davvero pochissimi.

Tra le tendenze più comuni vi è quella di acquistare prodotti per uso personale o per la casa online. Questo perché si crede che i prezzi siano più bassi rispetto ai tradizionali negozi fisici. Eppure, quello che sfugge a molti, è che non sempre sui grandi siti di e-commerce sono presenti offerte vantaggiose.

Vi sono infatti delle realtà spesso anche vicine a noi, che fanno lanci a prezzi ancora più ridotti per un certo periodo di tempo. Un esempio sono i volantini Eurospin. Il discount come è noto, non vende solo prodotti di genere alimentare ma oggetti per la casa, per la cura della persona e degli animali.

Ogni mese la nota catena lancia un volantino con offerte davvero imperdibili. Tra i vantaggi che Eurospin offre ai tanti consumatori, vi è quello di permettere gli acquisti sia in negozio che online lasciando inalterata la convenienza.

Nel caso in cui si preferisse ordinare online, infatti, è possibile ritirare il prodotto al negozio a prezzo di spedizione pari a zero. Questa opzione è molto comoda soprattutto quando nel negozio il prodotto è finito. Ora però, scopriamo l‘ultima offerta da non lasciarsi scappare.

Eurospin, non lasciarti sfuggire questa offerta

Nel volantino Eurospin di questo mese c’è un offerta shock: Majestic Cassa bluetooth® Party Speaker Fire 9 a soli

29,99 €. Si tratta di un pezzo in quantità limitata per questo sta andando letteralmente a ruba. La cassa, come riportato sul volantino, è dotata di Bluetooth con 2 woofer da 4”.

Possiede una tracolla e delle luci led sulla parte frontale. Ingressi USB, microSD, aux e microfono in dotazione. Incluso telecomando per il controllo da distanza. Potenza 160 W. Insomma con queste caratteristiche e a questo prezzo è quasi impossibile trovarla. Infatti facendo una media, gli altri competitor la vendono ad un prezzo che si aggira intorno ai 40 €, praticamente il doppio. Corri da Eurospin e non lasciarti sfuggire questa conveniente opportunità.

Eurospin, una garanzia in Italia e non solo

Il famoso discount è presente sul mercato del nostro Paese con più di 1200 punti vendita, a cui si aggiungono i 50 della vicina Slovenia. Oltre questi vi sono anche 17 depositi distribuiti su tutto il territorio che consentono ai vari negozi di essere costantemente riforniti.

Inoltre, a disposizione di tutti i clienti Eurospin fornire una sezione CONTATTI dove si possono chiedere informazioni sui prodotti, servizi e promozioni dei punti vendita e manifestare apprezzamento o, viceversa, muovere critiche e reclami.