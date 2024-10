“Non so più se continuare”: Amadeus, dopo il crollo arriva l’annuncio | Ha gelato l’Italia intera

Non è certo questo il periodo più roseo della carriera di Amadeus. Il conduttore si sarebbe lasciato andare a una clamorosa confessione

Se Amadeus avesse saputo, un attimo prima di firmare il contratto con il gruppo Discovery, di andare incontro a così tanti problemi forse si sarebbe tirato indietro, magari sfruttando un ripensamento in extremis in merito al brusco addio alla RAI consumato in appena una manciata di giorni.

Era invece convinto il celebre conduttore ravennate, che anche lontano dall’azienda di Viale Mazzini il pubblico del piccolo schermo, la folta schiera dei suoi affezionati telespettatori, lo avrebbe seguito fedelmente anche altrove. I calcoli si sono rivelati completamente sbagliati.

Almeno fino a questo momento gli indici di ascolto bocciano senza appello ‘Chissà chi è’, di fatto la riedizione de ‘I soliti ignoti‘ che Amadeus conduce tutte le sere nella fascia oraria dell’access prime time in concorrenza con ‘Affari tuoi‘, il game show che la RAI ha affidato a Stefano De Martino.

Dal confronto con quest’ultimo Amadeus sta uscendo di fatto con le ossa rotte: il suo giovane rivale ha finora stravinto il duello a distanza e le prospettive per l’ex presentatore del Festival di Sanremo non sembrano particolarmente rosee.

Amadeus, la caduta senza fine: non c’è più spazio per una ripresa

Tra il giovane e rampante showman, ex ballerino di ‘Amici’ e l’esperto e navigato conduttore romagnolo il confronto ad oggi è imbarazzante, tanto che i vertici di Discovery per risollevare le sorti del game show starebbero pensando a un’ipotesi davvero clamorosa.

Ed è stato lo stesso Amadeus a svelarne il contenuto in un suo intervento in diretta radiofonica a Radio Deejay, all’interno del programma Dj Chiama Italia condotto dal suo amico Linus. Il quale gli ha rivolto subito una domanda molto diretta e senza fronzoli.

Amadeus, arriva lo scatto d’orgoglio: la soluzione sembra inevitabile

“Ti aspettavi che sarebbe stato così complicato?“, il quesito inevitabile al quale Amadeus ha replicato con un annuncio in piena regola: “Sì, per forza. Quando sei in un canale come questo, quindi più piccolo per quanto ambizioso, è ovvio che lo devi tenere in conto e devi capire se è il caso di continuare a quell’ora“.

“Chissà chi è” potrebbe dunque slittare a un orario diverso, proprio per evitare il confronto con ‘Affari tuoi‘. “Se temo il flop? No. Ora faccio un altro campionato – la metafora calcistica di Amadeus -. Per anni ho giocato nel Real Madrid, adesso sono in una squadra ambiziosa che si trova in bassa classifica“.