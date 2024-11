Non solo a Verona, qui nel Lazio c’è il borgo del BALCONE più famoso d’Italia | Se ti affacci, vivrai per sempre: non è uno scherzo

Questo comune del Lazio nasconde un segreto particolare: è il borgo del balcone e visitarlo è un’esperienza unica nel suo genere.

Organizza una visita al più presto se vuoi davvero vedere un posto speciale, dove l’orologio si ferma.

Il borgo del balcone è uno dei posti da visitare almeno una volta nella vita: ecco dove si trova di preciso e come mai è così famoso.

Questo balcone ha dato i natali ad uno dei volti che hanno fatto la storia del cinema italiano e pare abbia battuto tutte le altre bellezze del Lazio: merita di essere visto dal vivo.

Pare che ogni visitatore resti ammaliato dal potere “magico” di questo luogo speciale, nato nel cuore della regione.

Borgo del balcone, il vero gioiello del Lazio

Il Lazio è una delle regioni d’Italia più ricche di bellezze architettoniche, naturalistiche, artistiche e storiche e per questo è una delle aree del Bel Paese in cui si possono trovare tanti dei borghi menzionati nell’ambita lista dei più belli d’Italia.

A quanto pare, in particolar modo il Borgo del balcone, secondo i visitatori, merita assolutamente di essere visto dal vivo, almeno una volta nella vita. Scopri qual è il comune, perché dovresti andarci prima possibile, dove si trova e come raggiugere il borgo.

Il comune nel cuore della Ciociaria dove ammirare il panorama più bello della regione

Il Borgo del balcone è definito anche balcone della Ciociaria, perché nel suo centro storico è possibile perdersi tra scorci e tramonti incantevoli. I punti di vista da cui ammirare il panorama sono così belli e degni di nota che il cosiddetto Borgo del balcone ha appena ha vinto il contest di Borgo più bello d’Italia nel Lazio. Il contest è stato lanciato dalla pagina Facebook Visit Lazio e il nome di questo comune è Castro dei Volsci. Si trova in provincia di Frosinone, e, a quanto pare, chi passa di qui vive per sempre una grande emozione.

Nel comune ciociaro il monumento alla mamma Ciociaria, la chiesa di Sant’Oliva e quella di San Nicola e la fontana monumentale catturano lo sguardo e il cuore di ogni turista e di ogni visitatore che fa tappa a Castro dei Volsci. Qui è nato l’amatissimo e apprezzato regista Nino Manfredi. Per arrivare al borgo del balcone si possono scegliere i mezzi pubblici, raggiungendo per la stazione di Castro-Pofi-Vallecorsa e un servizio bus che porta al borgo, oppure ci si può arrivare in auto percorrendo l’autostrada A30. Il borgo del balcone si trova a circa 100 km da Roma.