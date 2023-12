Nordcorea, Kim: “A provocazione atomica risposta nucleare”

(Adnkronos) – Il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, ha minacciato oggi di effettuare un attacco nucleare in caso di "provocazione" con "armi atomiche", dopo che la Corea del Sud e gli Stati Uniti si sono incontrati questa settimana a Washington, dove hanno discusso della deterrenza nucleare. Kim si è congratulato con i militari che hanno effettuato il lancio di un missile balistico questa settimana e ha osservato che "si è trattato di una dimostrazione della lealtà e della ferma posizione della Repubblica Popolare Democratica di Corea nel difendere la sovranità del Paese e una dimostrazione della risposta offensiva (… ) non esiteremo nemmeno in un attacco nucleare, quando il nemico provoca con armi atomiche." In questo senso, ritiene che "le azioni" di "opposizione e contrattacco" agli Stati Uniti siano state "effettuate con successo" e che siano riusciti a effettuare "l'esercitazione di lancio del più potente missile balistico intercontinentale, che ha fortemente scioccato l'opinione pubblica imperialista. Americani e i loro burattini di prima classe (…) che hanno commesso atti autodistruttivi durante tutto l'anno". Allo stesso modo, Kim ha affermato che "la difesa della dignità, della sovranità e degli interessi del Paese può essere garantita con certezza solo da un potere forte", per cui "l'autentica capacità di difendere una pace duratura è avere la reale capacità di attaccare preventivamente il nemico ovunque", facendo sì che "qualsiasi nemico provi paura". Lunedì le autorità nordcoreane hanno lanciato un missile balistico intercontinentale (Icbm) Hwaseong-18, la cui portata era di oltre 16mila chilometri, quindi poteva raggiungere qualsiasi punto degli Stati Uniti. Il segretario generale dell'Onu, António Guterres, ha condannato quello che rappresenta il quinto lancio di un missile di questo tipo quest'anno, unendosi così alle reazioni di Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti, che hanno condannato l'attività dei nordcoreani. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata