Nordcorea, Kim licenzia capo di stato maggiore e aumenta forze per guerra

(Adnkronos) – Il leader nordcoreano Kim Jong un ha licenziato uno dei suoi generali di più alto grado, il Capo di Stato Maggiore Pak Su Il, e dopo aver presieduto ieri a Pyongyang una riunione Comitato militare centrale del Partito dei lavoratori ha ordinato alle forze militari di elevare lo stato di prontezza alla guerra nella Penisola coreana. Nuovo capo di stato maggiore è stato nominato Ri Yong Gil, già ministro della Difesa, ha reso noto l'agenzia ufficiale Kcna. I cambiamenti ai vertici delle forze – oltre a Pak sono stati licenziati o trasferiti anche diversi altri alti ufficiali – avvengono nel pieno dei preparativi per la parata militare per il 75esimo anniversario della Repubblica il 9 settembre. Kim ha firmato un ordine con la richiesta di più esercitazioni militari e il dispiegamento di unità sulla linea del fronte. Dopo aver analizzato la situazione nella Penisola e nella regione più estesa, Kim ha quindi deciso di "aumentare i preparativi per la guerra dell'esercito del popolo in maniera offensiva" con l'obiettivo di neutralizzare qualsiasi forma di attacco dei nemici, in caso di guerra. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata