Norma, lutto per Chiara, 30enne investita: conducente test antidroga negativi

Non ce l’ha fatta Chiara Aggio, la trentenne di Norma (Latina) investita mercoledì scorso mentre attraversava Via Epitaffio. Scendeva dall’autobus per raggiungere l’Agenzia di Formazione e Lavoro dove frequentava un corso per diventare barista.

Deceduta la ragazza investita a Norma, lutto cittadino

La ragazza era stata soccorsa e ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti. La situazione era apparsa subito disperata. Sembrava in seguito che ci fossero possibilità di ripresa, poi le sue condizioni cliniche sono ulteriormente peggiorate e i medici hanno dichiarato la morte cerebrale il 237 aprile. Il comune ha istituito una giornata di lutto cittadino.

Per quanto riguarda la dinamica del tragico incidente la Polstrada ha continuato ad eseguire tutti gli accertamenti ritenuti utili a stabilire le cause e le concause eventuali dell’investimento fatale. Indagato per omicidio stradale il conducente del suv che ha investito la ragazza. I risultati del test anti-droga sono negativi.

© Riproduzione riservata