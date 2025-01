Nota a tutti come il centro dei VOLSCI, è una località poco distante da Roma | Qui ti lasci ammaliare dall’uva e dal vino

Se hai voglia di fare un tuffo nel passato, allora ti consigliamo di visitare il paese dei Volsci. Qui il tempo sembra essersi fermato.

Si trova nel cuore del Lazio, a due passi dalla Capitale d’Italia: è la meta perfetta per una fuga del weekend.

Qui tutto sembra ricordare i secoli passati e le origini della storia del nostro Bel Paese.

Chiunque visita questo borgo laziale resta letteralmente senza parole per la bellezza del territorio circostante e l’incontro unico tra arte e natura.

La cittadina di cui parliamo ha origini antiche e gode di una tradizione gastronomica senza eguali che allieta il palato, oltre che gli occhi.

Paese dei Volsci, la gemma del Lazio che splende per arte e natura

Il Bel Paese è pieno di posti meravigliosi che giustificano questa dolce definizione, associata da sempre all’Italia. Il Lazio non fa eccezione. Anzi, sono davvero centinaia i borghi stupendi che meritano di essere visti almeno una volta nella vita. Chi ama la storia però non può proprio perdersi il Paese dei Volsci. Si tratta di una città laziale le cui origini sono antiche. Risalgono proprio all’epoca dell’occupazione di questo da popolo, che visse nella cittadina fin quando non ci fu la dominazione dei romani, che cambiarono il nome della città in Velitrae. Si parla del 330 avanti Cristo, Nel corso del tempo la città, ha attraversato, lungo le diverse epoche, momenti di grande espansione. Nel periodo medievale è stata sotto il dominio di dei conti del Tuscolo e poi di Bonifacio Ottavo.

Quello che rende imperdibile una visita al Paese dei Volsci è di certo la bellezza del centro, i monumenti, la storia ma anche il clima temperato e i tantissimi piatti locali a cui è impossibile resistere. Tra questi meritano un assaggio i carciofi alla Matticella, le pappardelle al sugo di cinghiale ,gli strozzapreti e le zuppe di Cavoli e baccalà. Scopri di quale borgo stiamo parlando e quanto dista dalla Capitale d’Italia.

Dove la storia incanta gli occhi e la buona tavola conquista il palato

La cittadina di cui parliamo di dista appena 44 km e mezzo da Roma e si può raggiungere in poco più di un’ora d’auto. Il posto speciale in questione è la splendida Velletri. Tra i punti d’interesse c’è senza dubbio al Cattedrale di San Clemente, con la meravigliosa cripta risalente all’XI secolo, il Museo Civico Archeologico.

Meritano senza dubbio una visita anche la Chiesa del Santissimo Salvatore, la Chiesa di Santa Lucia e la Chiesa di Santa Maria del Trivio. Infine, non può mancare nella lista delle attrazioni da non perdere anche la Torre del Trivio, edificata in stile gotico, nel lontano 1353.