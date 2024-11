Nota come la città della CRIPTA, è un capolavoro del Lazio | Un luogo sottovalutato che nasconde meraviglie secolari: organizza subito una gita

La città della Cripta è un vero e proprio tesoro, custodito nel cuore della regione Lazio, che merita di essere scoperto.

Se ami la storia e l’arte non puoi proprio perdertela. Si trova a poca distanza da Roma e offre uno spettacolo che affascina qualsiasi visitatore.

La città della Cripta è la meta ideale per chi vuole organizzare una gita fuori porta, un breve viaggio o un’escursione in giornata in un posto davvero speciale.

Il borgo di cui parliamo ha tanto da raccontare perché le sue fondamenta sono state erette nell’anno mille e da allora la città della Cripta continua a conservare intatto il suo splendore.

Vistarla vuol dire immergersi nella cornice storica che ha visto nascere ben 4 pontefici diversi. Ecco dove si trova e perché viene chiamata così.

La città della Cripta, il borgo immerso nel cuore della Ciociaria

Tutta l’Italia custodisce antichi tesori preziosi che raccontano la storia del nostro Bel Paese e che conservano intatto il loro originario splendore. In particolare nel Lazio ci sono tantissimi resti di Basiliche, monumenti, rovine, chiese, dimore reali, castelli e monumenti di inestimabile valore. Chi ha il privilegio di vederli può apprezzare con i propri occhi la loro bellezza indescrivibile. Sono custodi di arte, tradizioni, testimonianze della maestria di pittori e architetti che hanno, con la loro opera, dato vita al nostro patrimonio culturale. Nel cuore della Ciociaria c’è un posto speciale, la cosiddetta città della Cripta.

La città della Cripta, come si legge su https://it.hotels.com, viene anche chiamata la “città dei papi”, perché ha dato i natali a quattro diversi pontefici. Scopri dove si trova per organizzare un’escursione indimenticabile e preziosa, all’insegna della storia e dell’arte italiana.

Dove si trova il tesoro italiano risalente all’anno mille

Si tratta di Anagni, località in provincia di Frosinone. Qui venne costruita una Cripta dedicata alla conservazione delle reliquie dei Santi. Si chiama la Cripta di San Magno e le sue dodici colonne descrivono la storia della Salvezza dell’uomo, a partire dalla creazione. Il diagramma della Teoria degli Elementi, la raffigurazione di Ippocrate e Galeno, l’illustrazione della creazione del Cosmo offrono uno spettacolo di straordinaria bellezza.

Chiunque resta incantato di fronte al pregio degli affreschi della Cripta, risalenti al XII secolo e alla prima metà del XIII secolo. Si tratta di uno scrigno prezioso da vedere almeno una volta nella vita. Anagni è collegata alla Capitale dalla linea ferroviaria ed è raggiungibile in soli 54 minuti di treno o in poco più di un’ora d’auto.