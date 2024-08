“Note in Comune”: musica, cultura e comunità si incontrano a Poli il 22 e 24 agosto

Nel borgo di Poli (Roma), immerso nel verde dei Monti Prenestini, torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: “Note in Comune”. Giunta alla sua terza edizione, questa iniziativa si è ormai affermata come un evento di riferimento non solo per i cittadini, ma anche per i tanti visitatori che accorrono dai paesi limitrofi. Un evento che, sotto la guida dell’On. Angelo Rossi e del Consorzio “I Castelli della Sapienza”, si distingue per la capacità di unire musica, cultura e tradizione in un’unica, avvincente proposta.

Agosto a Poli: un ricco programma e due serate indimenticabili

La manifestazione, inserita nel più ampio calendario dell’Agosto Polese, prenderà il via il 22 agosto con un recital di chitarra che promette di regalare emozioni indimenticabili. La serata, dedicata agli amanti della musica classica, vedrà protagoniste le corde di uno strumento che, nelle mani degli artisti selezionati, saprà trasmettere tutta la sua potenza espressiva. Un’occasione preziosa per immergersi in un repertorio accuratamente scelto, capace di toccare le corde più profonde dell’anima.

Ma “Note in Comune” non si ferma qui. Il gran finale è previsto per il 24 agosto, quando la piazza si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per l’esibizione dell’“Ottava Nota Band”. Con un repertorio eclettico che spazia tra i generi più diversi, la band saprà coinvolgere il pubblico in una serata all’insegna della buona musica e del divertimento. A seguire, sarà la volta di Marco Marzocca, noto attore e comico, che con la sua simpatia e verve comica saprà strappare sorrisi e risate a grandi e piccini. La sua presenza, fortemente voluta dagli organizzatori, rappresenta un valore aggiunto per l’intera manifestazione, garantendo momenti di puro intrattenimento.

Un evento che rafforza il tessuto sociale

“Note in Comune” non è solo musica, è molto di più. Come ha sottolineato il Sindaco di Poli, Federico Mariani, questo evento assume un’importanza particolare in un momento storico in cui il tessuto sociale rischia di sfaldarsi. “In un’epoca in cui le relazioni si fanno sempre più fragili, iniziative come questa offrono momenti di aggregazione e promuovono la riscoperta dei valori comunitari”, ha dichiarato il primo cittadino. “È un’occasione preziosa per vivere il territorio in modo più consapevole e per rafforzare il senso di identità che ci unisce.”

Parole che trovano eco nei direttori artistici della manifestazione, Stefano Raucci e Fabio Macera. Il loro obiettivo è chiaro: “Note in Comune” vuole essere un’opportunità per rafforzare i legami all’interno della comunità, favorendo la partecipazione attiva alla vita del territorio. Non si tratta solo di offrire intrattenimento, ma di creare spazi di incontro e condivisione, in cui cultura e socialità possano intrecciarsi in maniera virtuosa.

Un appuntamento da non perdere il 22 e 24 agosto a Poli

In un contesto come quello di Poli, dove tradizione e innovazione si fondono in maniera armoniosa, “Note in Comune” rappresenta un’occasione imperdibile per chi cerca un’esperienza che vada oltre il semplice divertimento estivo. Con il suo programma ricco e variegato, capace di parlare a pubblici diversi, questa manifestazione è la testimonianza di come la cultura possa essere un potente strumento di coesione sociale e sviluppo del territorio.