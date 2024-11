Noto come il borgo della TIELLA, è l’orgoglio nel Lazio | Qui la storia si mescola alla tradizione: perfetto da visitare a Natale

Se sei sensibile al fascino della storia e delle tradizioni, non puoi di certo perderti il borgo della TIELLA.

Qui tra profumi e sapori d’altri tempi potrai immergerti in un’atmosfera da sogno. Vorrai ritornarci ogni anno.

Autenticità, bontà, magia e suggestione sono le parole chiave per descrivere il borgo della Tiella.

Non appena saprai di qualche posto si tratta vorrai correre a visitarlo. Ecco dove si trova e quanto dista dalla capitale d’Italia.

Solo in questa antica cittadina del Lazio riuscirai scoprire tutto il fascino del periodo medioevale e fare un tuffo indietro nel tempo.

Il borgo della TIELLA, la meta perfetta per chi ama le tradizioni e la storia

Il Lazio è una regione in cui non è affatto difficile trovare itinerari interessanti per chi ama la storia, la cultura e la natura. Alcune mete sono imperdibili e offrono uno spettacolo di suggestioni, che va dal piacere del buon cibo alla scoperta di antiche tradizioni locali, fino alla visita di monumenti antichi e siti di straordinaria rilevanza naturalistica.

Un posto eccezionale, che vale almeno una visita, è di certo lo straordinario borgo della Tiella. Se stai cercando la meta per la tua prossima gita natalizia, non perderti questa tappa italiana, unica nel suo genere. Qui resterai di certo ammaliato dalla bellezza del luogo, dai colori vivaci, dalle prelibatezze della buona tavola. Scopri dove si trova e qual è il nome di questa cittadina speciale.

Dove vivere la magia del Natale a partire dalla buona tavola

Il borgo della Tiella è la splendida Gaeta, gemma del litorale laziale, a metà strada tra Napoli e Roma. Qui è possibile godere della bellezza di un autentico borgo medioevale affacciato sull’azzurro mar Tirreno e al tempo stesso concedersi un peccato di gola, assaporando un piatto irresistibile, che viene consumato sin dai tempi di Ferdinando IV di Borbone.

Chi vuole onorare la tradizione gastronomica locale infatti, può assaggiare la Tiella, una preparazione rustica realizzata con un impasto esterno che ricorda quello della pizza e farcita con verdure di stagione, polipo, ortaggi e olive Dop. Insomma, la Tiella va gustata, almeno una volta nella vita perché è un piatto versatile e fragrante che, con la sua sfoglia dorata e il suo ripieno dal gusto deciso, è capace di conquistare qualsiasi palato. Passeggiando per le strade di Gaeta si possono trovare tantissime botteghe e pizzerie che, con metodi artigianali, tramandati di generazione in generazione, preparano l’autentica Tiella, nel rispetto del culto della tradizionale culinaria laziale.