Notte di San Lorenzo a Roma e dintorni: eventi imperdibili sotto le stelle

L’attesa per la notte di San Lorenzo

Mancano pochi giorni al 10 agosto, una data magica per gli amanti delle stelle. Si tratta della notte di San Lorenzo, un evento che ogni anno accende l'entusiasmo di chi ama osservare lo spettacolo naturale del cielo. A Roma e nei suoi dintorni sono stati organizzati numerosi appuntamenti che sapranno incantare adulti e bambini.

Il Cosmo al Circo Massimo

Tra gli eventi più attesi c'è "Il Cosmo al Circo Massimo", in programma martedì sera. Un'occasione perfetta per chi desidera godere del cielo stellato in uno scenario archeologico unico. Dopo il successo dello scorso 12 luglio, l'appuntamento torna per coinvolgere famiglie e bambini. Gli astronomi del Planetario di Roma guideranno i presenti in un viaggio tra le stelle, con il supporto di un telescopio digitale che proietterà immagini spettacolari su un maxischermo e sulla Torre della Moletta.

Esperienze fuori porta

Per chi preferisce trascorrere la serata immerso nella natura, il Parco dei Castelli Romani offre un'alternativa suggestiva. L'associazione Storienaturali Aps organizza "San Lorenzo nel bosco", un evento gratuito che si terrà ai Pratoni del Vivaro. La serata prevede un'osservazione notturna del cielo accompagnata da racconti di leggende e antiche storie, creando un'atmosfera affascinante tra streghe e civette.

Poesia sotto le stelle a Ostia

Sul litorale romano, invece, si terrà "Ab Ostia ad Astra", un evento che fonde poesia, astronomia e mitologia. Un reading poetico accompagnerà i partecipanti fino al mare, evocando le parole dei grandi pensatori del passato come Lucrezio e Galileo. Un invito a guardare il cielo con occhi nuovi, lasciandosi ispirare dal vasto universo.

© Riproduzione riservata