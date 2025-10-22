Novo Nordisk Anagni, incontro tra Rocca e i vertici aziendali: rassicurazioni su livelli occupazionali e investimenti

Il futuro dello stabilimento farmaceutico Novo Nordisk di Anagni resta solido e strategico. È quanto emerso dall’incontro tra il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in qualità di commissario straordinario per l’investimento, ed Erik Lorin Rasmussen, vicepresidente esecutivo della multinazionale danese leader nei trattamenti per diabete e obesità. Presenti anche il management italiano e i rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’azienda ha rassicurato istituzioni e lavoratori: nessuna procedura collettiva, nessun impatto negativo sull’occupazione. Anzi, Anagni continuerà a essere una priorità di investimenti, confermandosi hub fondamentale nel network produttivo globale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Novo Nordisk Anagni: investimenti confermati e nessun taglio all’occupazione

Durante l’incontro, Rasmussen ha chiarito che il sito anagnino manterrà un ruolo centrale nella strategia di Novo Nordisk. In particolare, verranno potenziate le produzioni di siringhe preriempite, flaconi e cartucce destinate ai trattamenti per il diabete e l’obesità, terapie su cui l’azienda sta concentrando una parte crescente della propria ricerca e sviluppo.

Il messaggio è chiaro: Anagni non solo non perde importanza, ma diventa un punto di riferimento per la multinazionale, con prospettive di consolidamento e sviluppo occupazionale.

Rocca chiede chiarimenti: il caso della collaborazione con Rovi

Il presidente Rocca ha sollevato il tema della collaborazione con la società spagnola Rovi, su cui erano circolate indiscrezioni riguardo a possibili spostamenti produttivi. La risposta di Novo Nordisk è stata netta: nessuna intenzione di trasferire attività da Anagni alla Spagna.

L’accordo con Rovi, ha precisato l’azienda, è una collaborazione terziaria risalente a prima dell’annuncio degli investimenti sul sito italiano e riguarda l’acquisto di merci presso terzi, non un piano di delocalizzazione. Una puntualizzazione che ha contribuito a rasserenare ulteriormente il clima del confronto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Importanza strategica dello stabilimento di Anagni

Rocca ha rimarcato come lo stabilimento di Anagni rappresenti un pilastro per il comparto farmaceutico del Lazio e dell’intero Paese. Con centinaia di addetti altamente qualificati, il sito non solo garantisce occupazione stabile, ma rafforza il ruolo dell’Italia come polo produttivo in un settore ad alto valore aggiunto.

La Regione Lazio, ha sottolineato il presidente, considera la tutela dei posti di lavoro e la valorizzazione delle professionalità locali una priorità, in un’ottica che guarda al lungo periodo e alla competitività del sistema industriale nazionale.

Iter amministrativo e tempi delle conferenze dei servizi

L’incontro è stato anche l’occasione per fare il punto sul percorso autorizzativo legato agli investimenti. Rocca ha comunicato che l’iter amministrativo procede regolarmente: entro i primi di novembre sarà convocata la conferenza dei servizi istruttoria, mentre a inizio gennaio si terrà quella decisoria, con una durata stimata di 90 giorni.

Il presidente, nella sua veste di commissario straordinario, ha assicurato un monitoraggio continuo sullo stato di avanzamento dei lavori, per garantire rapidità ed efficienza nelle procedure.

Dialogo costante tra Regione Lazio e Novo Nordisk

Al termine del confronto, Rocca e Rasmussen hanno concordato sull’opportunità di mantenere un dialogo costante. L’obiettivo è duplice: rafforzare la collaborazione istituzionale e individuare strumenti concreti per sostenere i lavoratori e valorizzare il territorio.

L’incontro, descritto da Rocca come “cordiale e proficuo”, è stato quindi non solo un momento di chiarimento, ma anche di programmazione condivisa, con l’impegno reciproco a consolidare il ruolo di Anagni nel panorama farmaceutico internazionale.

Uno stabilimento simbolo per il Lazio e per l’Italia

La vicenda del sito Novo Nordisk di Anagni mostra come una multinazionale possa radicarsi in un territorio e diventare parte integrante del suo tessuto economico e sociale. Con la conferma degli investimenti e delle prospettive occupazionali, Anagni rafforza la propria posizione di polo industriale, inserendosi in una filiera globale che guarda al futuro della sanità e dell’innovazione.

Per la Regione Lazio, è anche una dimostrazione di come la collaborazione tra istituzioni e impresa possa produrre risultati concreti, tutelando lavoratori e comunità locali e garantendo sviluppo sostenibile.