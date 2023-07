Nubifragio Milano, città sfigurata: alberi abbattuti e strade bloccate – Video

(Adnkronos) – Una città sfigurata. Così si presenta Milano da questa mattina, dove il violento temporale che si è abbattuto sulla città questa notte ha provocato danni ingenti, in un quadro che gli stessi vigili del fuoco hanno definito "tragico". Già dalle prime luci dell'alba la situazione è apparsa disastrosa, con centinaia di telefonate al comando dei vigili del fuoco. Le strade milanesi appaiono devastate. Lo scenario è da guerra: tegole a terra, alberi sradicati, rami spezzati, piazze e vie allagate e travolte della tempesta. Ingenti i danni alla segnaletica stradale causati dal vento. Divelte insegne e dehors dei locali. Il traffico è in tilt in diverse zone della città. Al Castello Sforzesco sono cadute alcune tegole della copertura e l’area è stata chiusa al pubblico. Anche alcune scuole hanno riportato notevoli danni con tetti scoperchiati. Disagi si registrano anche sui trasporti pubblici. Il violento nubifragio ha causato anche gravi danni alla rete elettrica di Atm: diversi punti della città e alcuni depositi sono ancora senza corrente. In alcuni tratti percorsi da tram e filobus è caduta la rete aerea, altri ancora sono bloccati da alberi e detriti. Per questo i mezzi di superficie viaggiano con forti ritardi e deviazioni e alcune linee non fanno servizio, come il tram 5, il 10, il 19, il 33 e il filobus 92. Tutte le metropolitane, invece, sono aperte e in normale servizio. Questa mattina presto sulla M1 era stata soppressa la fermata di Inganni, a causa dell’allagamento che aveva interessato il viale, ma è stata riaperta prima delle 9. “In 65 estati non ho mai visto una cosa del genere” ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha trascorso la notte al lavoro con i tecnici del Comune per coordinare le attività e limitare i danni del nubifragio. —[email protected] (Web Info)

