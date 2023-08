Nubifragio oggi a Milano, alberi caduti e tetti pericolanti

(Adnkronos) – Nubifragio oggi a Milano e in parte della Lombardia. Molti gli alberi caduti, tra cui uno in tangenziale che ha creato 4 chilometri di coda, oltre a diversi tetti pericolanti di cui uno anche nella zona della stazione Centrale. Raffica di chiamate ai vigili del fuoco, per ora sono state oltre una sessantina, soprattutto, dall'area sud-ovest nei comuni di Trezzano, Corsico e Buccinasco. Gli interventi – fanno sapere i vigili del fuoco – riguardano alberi pericolanti alcuni dei quali caduti. Sulla tangenziale Ovest si registrano 4 chilometri di coda tra Cusago/Mi-Bisceglie e l'Interconnessione con l'A7 in direzione A1-Bologna, a causa di una pianta caduta sulla carreggiata all'altezza di Assago. Danni anche alla rete dei trasporti. A Milano le forti raffiche di vento hanno trasportato rami sui cavi della rete elettrica dei tram tanto che, avverte l'Atm, molte linee hanno subito deviazioni o sono state sostituite da bus. Sulla linea ferroviaria Milano-Genova, invece, la circolazione è sospesa tra Locate Triulzi e Certosa di Pavia dalle 16 di oggi per la caduta di un albero. E' stato richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione, comunica Trenitalia, avvertendo però che i treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi. Il treno Milano-Livorno delle 16.05 è stato cancellato, quello Savona-Milano delle 14.32, invece, è fermo dalle 16.30 a Pavia. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

