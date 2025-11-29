Nuje, il nuovo album di Gigi D’Alessio che invita i giovani a raccontare la vita, non la finzione

Il nuovo lavoro di Gigi D’Alessio, “Nuje”, uscito il 28 novembre scorso e disponibile in vinile dal 19 dicembre, arriva in un momento storico dominato da immagini curate, status ostentati e racconti spesso lontani dal quotidiano. Il cantautore napoletano propone invece un album costruito su emozioni vissute, passioni che si intrecciano con le pieghe dell’esistenza e un bisogno concreto di sincerità. Per D’Alessio questo disco è un invito a guardare alla vita per come è davvero, senza filtri o artifici, quasi una risposta al rumore di una società ipnotizzata dallo scroll continuo e lo racconta in una intervista al Corriere della Sera. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

“Nuje” di Gigi D’Alessio come racconto di sentimenti autentici

Il cuore dell’album ruota attorno al desiderio di restituire un’immagine fedele della realtà, mentre la quotidianità appare sempre più dominata da una rincorsa alla perfezione digitale. D’Alessio osserva come molte persone finiscano per costruire versioni di sé che non esistono, mostrando paradisi tropicali pur trovandosi in località comuni. Un gioco di specchi che porta a smarrire contatto con ciò che si è davvero. “Nuje”, afferma il cantautore, nasce per rimettere al centro emozioni vere, senza imitare modelli effimeri.

Il ruolo degli artisti e l’invito di D’Alessio ai giovani: raccontare la vita, non la finzione

D’Alessio rivolge un messaggio diretto ai ragazzi che si avvicinano alla musica. Nota come in molte canzoni emergano storie costruite che puntano su violenza, soldi o potere, anche quando non appartengono alla storia personale di chi le canta. Ritiene che sarebbe utile promuovere narrazioni che parlino di valori, perché bambini e adolescenti guardano agli artisti come a punti di riferimento. Sottolinea che non servono eroi inventati, ma figure capaci di mostrare un percorso credibile e umano.

Autotune e nuove generazioni

Il cantautore racconta la sua curiosità verso i linguaggi musicali contemporanei. Ha studiato le tecniche dei giovani artisti, compreso l'uso dell'autotune, ricordando che non dovrebbe essere demonizzato perché è un semplice effetto presente da anni in tutto il mondo. Fa notare però che per crescere davvero serve conoscere la musica alla base, approccio che consiglia anche a suo figlio LDA: essere capaci di cantare con e senza effetti permette di affrontare qualsiasi stile con autonomia.

Intelligenza artificiale e creatività: regole necessarie

Fra i temi più delicati toccati da D'Alessio c'è l'uso dell'Intelligenza artificiale nell'industria musicale. Racconta di aver espresso la propria preoccupazione al Parlamento Europeo, sottolineando che la tecnologia non deve sostituire identità e originalità. L'obiettivo, afferma, dovrebbe essere quello di proteggere il lavoro artistico garantendo strumenti che supportino, senza cancellare l'essenza di chi crea.

Il napoletano come lingua viva nel nuovo album “Nuje”

Nella maggior parte dei brani l’artista sceglie il napoletano, seguendo l’istinto che nasce dalle melodie stesse. Ricorda come in passato il dialetto fosse guardato con diffidenza, mentre oggi vive una nuova centralità grazie al successo di interpreti apprezzati anche fuori regione. Questa rinnovata attenzione lo spinge a pensare che potrebbero esserci le condizioni per riportare in vita il Festival di Napoli, scomparso nel 1971, e ridare spazio a una tradizione che ha segnato generazioni.

Tour, collaborazioni e un presente costruito con tenacia

D’Alessio si prepara a un tour che inizierà a marzo e troverà il suo momento più atteso nell’estate alla Reggia di Caserta, dove sono previste dieci serate. All’interno dell’album spicca anche il featuring con Jovanotti e Khaled nel brano “Diamanti e oro”, simbolo dell’apertura di un artista che ha sempre cercato confronto e contaminazione. Racconta di vivere questo periodo con serenità e gratitudine, consapevole del percorso fatto e dell’affetto che lo circonda.