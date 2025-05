Nulla di fatto all’Olimpico, Vecino risponde a Kolo Muani: Lazio 1-1 Juventus

Tre squadre a pari punti e un Bologna uscito sconfitto nella trasferta contro il Milan, hanno reso la gara tra Lazio e Juventus ancora più accesa del previsto. In attesa di conoscere l’esito della gara tra Atlanta e Roma di lunedì, i capitolini erano costretti a vincere per sperare in un piazzamento Champions, esattamente come la squadra allenata dall’ex Igor Tudor.

Primo Tempo

La sfida parte a ritmi alti, con entrambe le squadre che provano subito a imporsi. Al 3’, la Lazio va vicino al vantaggio: Dele-Bashiru riceve in area un bel pallone e calcia rasoterra verso l’angolino, ma Di Gregorio si distende bene e devia in angolo. È la prima vera occasione del match. La Juventus risponde al 9’ con una punizione ben calciata da Locatelli: il cross è insidioso, ma Mandas anticipa tutti in uscita. Al 13’, Rovella mette un pallone interessante in area, ma la difesa bianconera è attenta e libera.

Le due squadre lottano soprattutto a centrocampo. Al 21’ arriva il primo cartellino giallo della partita: Khephren Thuram entra duro e Davide Massa non esita a punirlo. Poco dopo, al 28’, è il turno di Savona a finire sul taccuino dell’arbitro per un altro intervento troppo deciso. Al 42’, la Juventus ha una buona chance da punizione, ma Veiga calcia malissimo e spreca tutto. Nel recupero, al 45+1’, Castellanos ha un’occasione di testa su cross di Pellegrini, ma la sua incornata finisce altissima.

Dopo un primo tempo intenso ma privo di reti, il fischio di Davide Massa manda le squadre negli spogliatoi sullo 0-0.

Secondo Tempo

La Juventus rientra in campo con maggiore convinzione e al 51’ sblocca il risultato: McKennie pennella un cross perfetto dalla destra, Kolo Muani si inserisce tra i centrali e di testa firma lo 0-1.La reazione della Lazio tarda ad arrivare. Baroni cambia qualcosa: dentro Pedro e Dia, poi Vecino e Lazzari. Al 60’ la gara cambia volto: Kalulu entra in modo scomposto e Davide Massa estrae il cartellino rosso diretto. Juventus in dieci.

I biancocelesti alzano il baricentro ma pagano qualche nervosismo di troppo. Ammoniti in rapida successione Castellanos, Pellegrini, Guendouzi, Vecino e Zaccagni. Il clima si scalda anche per un episodio dubbio in area bianconera all’88’: la Lazio reclama un rigore, ma dopo consulto al VAR l’arbitro conferma la sua decisione di annullare per fuorigioco. La Lazio però non molla. Al 96’, un pallone sporco in area viene raccolto da Vecino che, con freddezza, calcia nell’angolino basso e firma l’1-1. È il pareggio che fa esplodere l’Olimpico. Finisce così, 1-1. Un punto che la Lazio agguanta in extremis, mentre la Juventus spreca l’occasione di chiudere la partita e resta in dieci. Finale acceso, tante ammonizioni, e un finale aperto in chiave Champions. La Roma ha la grande occasione di scavalcare le due squadre impegnate oggi.

Pagelle

Mandas – 6,5

Marusic – 6

Gila – 6,5

Romagnoli – 5,5

Pellegrini – 6

Guendouzi – 6,5

Rovella – 6,5

Isaksen – 5,5

Dele-Bashiru – 6

Zaccagni – 6

Castellanos – 6

Subentrati

Lazzari – 5,5

Vecino – 7

Pedro – 6,5

Dia – 6,5

© Riproduzione riservata