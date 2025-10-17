Nuova condanna per Traino, ex allenatore basket della Stella Azzurra: 8 anni per abusi su minori

Paolo Traino, un nome che da tempo suscita scalpore nel mondo dello sport giovanile, è stato nuovamente condannato. Questa volta il verdetto arriva dal Tribunale di Roma: otto anni di reclusione per accuse legate a episodi di pedofilia, riporta il quotidiano “La Repubblica”. Una vicenda che scuote non solo la comunità sportiva ma anche l’opinione pubblica in generale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Traino condannato per abusi su minori

La sentenza è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare Ilaria Tarantino. Le accuse mosse da Alessia Natale, pubblico ministero del caso, sono pesanti. Durante una trasferta in Ungheria con la squadra della Stella Azzurra, nota società di basket giovanile, Traino avrebbe molestato un giovane atleta di soli 16 anni. Un’accusa che si aggiunge al già corposo fascicolo riguardante l’ex coach.

Un passato già segnato da ombre

Non si tratta infatti della prima volta che il nome di Paolo Traino appare nelle aule di tribunale. Già precedentemente condannato per crimini simili in Umbria, l’ex allenatore sembra incapace di sfuggire al suo inquietante passato. Ogni nuova accusa rinforza la percezione pubblica di un uomo che ha tradito la fiducia riposta in lui dalle famiglie e dai giovani atleti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Reazione della società Stella Azzurra

La società romana Stella Azzurra non ha tardato a prendere le distanze da Traino. In una nota ufficiale, il club esprime il proprio sdegno e conferma l’impegno nella tutela dei suoi atleti. “È fondamentale mantenere un ambiente sicuro e protetto per i nostri ragazzi”, si legge nel comunicato diffuso alla stampa. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Cosa cambia ora per allenatori e società sportive

Il caso Traino solleva interrogativi sul controllo e la supervisione all’interno delle società sportive giovanili. Molti esperti chiedono riforme più rigide per garantire la sicurezza dei ragazzi. L’accento è posto sulla necessità di controlli più severi e costanti su chi ricopre ruoli di responsabilità all’interno delle organizzazioni sportive.

Conseguenze sulla comunità sportiva

Il clima tra genitori e figli impegnati nello sport giovanile è adesso di grande attenzione e cautela. La fiducia verso le istituzioni coinvolte nella gestione dei giovani talenti deve essere ricostruita con trasparenza e impegno concreto. Solo così sarà possibile evitare che casi come quello di Paolo Traino possano ripetersi.