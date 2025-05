Nuova legge: chi maltratta gli animali può finire in galera

Il Senato italiano ha fatto un passo avanti decisivo nella tutela degli animali, approvando una nuova legge che prevede sanzioni più severe per chiunque si macchi di maltrattamenti o abusi nei confronti degli animali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una vittoria per la tutela degli animali

Michela Vittoria Brambilla, deputata e presidente della Lega italiana difesa animali e ambiente (Leidaa), si è detta entusiasta di questa “riforma storica” che non solo rappresenta un personale traguardo dopo vent’anni di battaglie legislative ma anche un grande passo avanti per l’intero paese.

La nuova normativa ribalta completamente il vecchio approccio penale, passando dalla tutela del semplice sentimento umano alla protezione diretta degli animali come esseri senzienti. Questo cambiamento è in linea con la riforma costituzionale che focalizza l'attenzione sulla protezione dell'ambiente e degli animali. Chi si rende responsabile di reati contro gli animali ora può affrontare pene detentive fino a quattro anni e sanzioni pecuniarie che possono raggiungere i 60 mila euro.

Le pene sono aggravate se i reati vengono documentati e diffusi online.

Deterrenti potenti contro la violenza domestica sugli animali

I maltrattamenti tra le mura domestiche non saranno più tollerati: si prevedono due anni di reclusione accompagnati da sanzioni pecuniarie fino a 30 mila euro. Inoltre, vengono abolite definitivamente le catene per cani su tutto il territorio nazionale e inasprite le punizioni per chi partecipa o assiste a combattimenti tra cani.

Ostacoli politici superati con determinazione

L’iter della legge non è stato privo di ostacoli. Una forza politica dell’opposizione aveva cercato di rallentare il processo per evitare che fosse vista come un successo del governo corrente. Tuttavia, i tentativi di ostacolare la riforma sono stati vani e oggi l’Italia si pone all’avanguardia in Europa sul fronte della protezione animale.

Un tributo speciale alle vittime innocenti

Michela Brambilla dedica questa vittoria ai tanti animali innocenti che hanno sofferto ingiustamente. Storie dolorose come quelle del cane Angelo o del gatto Leone sono state una spinta decisiva nel raggiungere questo risultato. Ora c’è finalmente giustizia per loro e un segnale forte per prevenire future atrocità.

