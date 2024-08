Nuove opportunità per le aziende femminili nel Lazio: al via il Bando “Impresa rosa Regione Lazio”

A partire da oggi, le aziende del Lazio hanno la possibilità di presentare domanda per partecipare al bando “Impresa Rosa Regione Lazio”, un’iniziativa promossa dalla Regione Lazio con una dotazione finanziaria di 250.000 euro. Questo bando rappresenta un’opportunità significativa per le micro e piccole imprese della regione, offrendo contributi a fondo perduto per ottenere la certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere, oppure per l’utilizzo del marchio “Impresa Rosa Regione Lazio” per le aziende già certificate.

L’iniziativa è parte di un più ampio progetto volto a promuovere la parità di genere nel mondo del lavoro e a sostenere le aziende nella loro crescita e competitività attraverso politiche di inclusione e responsabilità sociale. Secondo quanto dichiarato dall’assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, Simona Baldassarre, il bando è un passo importante verso la creazione di una Regione “sempre più a misura di donna”, lavorando per l’evoluzione dei contesti professionali e favorendo la valorizzazione del capitale femminile.

Obiettivi del Bando

Il bando “Impresa Rosa Regione Lazio” è un’iniziativa che si inserisce nel più ampio contesto delle politiche regionali volte a sostenere le pari opportunità e a promuovere una cultura aziendale orientata all’inclusione. Contributi a fondo perduto fino a 6000 euro sono previsti per le aziende che desiderano ottenere la certificazione UNI/PdR 125:2022, che attesta l’adozione di politiche efficaci per la parità di genere.

Questa certificazione, sempre più richiesta a livello nazionale e internazionale, non solo rappresenta un importante riconoscimento per le aziende, ma diventa anche un valore aggiunto nel rapporto con i consumatori, sempre più attenti a scegliere marchi che riflettano valori etici e inclusivi. Per le aziende già in possesso della certificazione, il bando offre la possibilità di utilizzare il marchio “Impresa Rosa Regione Lazio”, che rappresenta un ulteriore segno distintivo di qualità e impegno sociale.

Un impegno concreto per le pari opportunità

Simona Baldassarre ha sottolineato come questo progetto rappresenti un impegno concreto della Regione Lazio nel promuovere le pari opportunità, andando oltre le mere dichiarazioni di principio. «Le donne e le imprese hanno bisogno di fatti concreti e sinergia», ha dichiarato l’assessore, evidenziando l’importanza di unire le forze per creare un ambiente lavorativo più equo e inclusivo, che possa favorire non solo le donne, ma l’intero tessuto produttivo regionale.

L’iniziativa, inoltre, mira a rafforzare il legame tra imprese e lavoratori, valorizzando i brand che mettono l’inclusione e la parità di genere al centro delle loro politiche aziendali. In un mercato sempre più competitivo e attento alle tematiche sociali, le imprese che scelgono di investire in queste aree potranno distinguersi e attrarre una clientela più consapevole e sensibile a queste tematiche.

Modalità di partecipazione e scadenze

Le aziende interessate possono presentare la propria domanda attraverso il sito della Regione Lazio, dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie per partecipare al bando. Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato al 27 agosto 2025, offrendo così un’ampia finestra temporale per pianificare e presentare le candidature.

Le imprese che decideranno di partecipare potranno scegliere se richiedere il contributo per ottenere la certificazione UNI/PdR 125:2022, oppure optare solo per l’uso del marchio “Impresa Rosa Regione Lazio”, a seconda delle proprie esigenze e del proprio percorso aziendale.

Il bando “Impresa Rosa Regione Lazio” rappresenta un’importante opportunità per le micro e piccole imprese del Lazio di investire nella parità di genere e nelle politiche di responsabilità sociale, ottenendo al contempo un supporto economico concreto. Questa iniziativa non solo contribuisce a migliorare le condizioni lavorative e a promuovere l’inclusione, ma rafforza anche il posizionamento delle aziende sul mercato, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più attento ai valori etici delle imprese.