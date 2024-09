Nuove postazioni Autovelox nel Lazio: controlli intensificati fino all’8 settembre

La sicurezza stradale è una priorità per la Polizia di Stato, che ha recentemente intensificato i controlli sulle strade della regione Lazio. Dal 2 settembre all’8 settembre 2024, nuove postazioni Autovelox saranno operative in vari punti strategici della regione, con l’obiettivo di monitorare e ridurre le infrazioni per eccesso di velocità, una delle principali cause di incidenti stradali.

Calendario e localizzazione delle postazioni

Lunedì 2 settembre 2024

Strada Regionale SR / 630 Ausonia (LT): Questa arteria è una delle principali vie di collegamento nel sud del Lazio, attraversando la provincia di Latina e collegando varie località di interesse. L’installazione dell’Autovelox su questa strada risponde alla necessità di controllare il traffico veicolare, spesso intenso, soprattutto durante le ore di punta. Gli automobilisti sono invitati a rispettare i limiti di velocità, particolarmente nei tratti più pericolosi caratterizzati da curve e da una conformazione stradale che può portare a situazioni di rischio.

Martedì 3 settembre 2024

Strada Statale SS / 1 Aurelia (VT): La SS1 Aurelia è una delle strade statali più lunghe e trafficate d’Italia, che attraversa gran parte del Lazio, collegando la regione con la Toscana e altre zone del centro Italia. Nel tratto che interessa la provincia di Viterbo, la presenza di un Autovelox mira a ridurre le velocità eccessive che spesso si registrano in quest’area. In particolare, questo tratto è conosciuto per le sue lunghe rettilinee che possono indurre i conducenti a superare i limiti consentiti, mettendo a rischio la sicurezza stradale.

Domenica 8 settembre 2024

Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia (RM) : La A12 è una delle principali autostrade che collegano Roma al litorale tirrenico, in particolare con il porto di Civitavecchia, un hub fondamentale per il trasporto marittimo e i collegamenti con la Sardegna e altre destinazioni. Il posizionamento dell’Autovelox su questa autostrada è volto a controllare la velocità dei veicoli, specialmente durante il fine settimana, quando il traffico turistico aumenta notevolmente. È importante che i conducenti prestino attenzione ai limiti di velocità, non solo per evitare sanzioni, ma anche per garantire la sicurezza propria e degli altri utenti della strada.

: La A12 è una delle principali autostrade che collegano Roma al litorale tirrenico, in particolare con il porto di Civitavecchia, un hub fondamentale per il trasporto marittimo e i collegamenti con la Sardegna e altre destinazioni. Il posizionamento dell’Autovelox su questa autostrada è volto a controllare la velocità dei veicoli, specialmente durante il fine settimana, quando il traffico turistico aumenta notevolmente. È importante che i conducenti prestino attenzione ai limiti di velocità, non solo per evitare sanzioni, ma anche per garantire la sicurezza propria e degli altri utenti della strada. Autostrada A / 24 Roma-Mandela (RM): La A24 è un’autostrada che collega Roma con l’Abruzzo, attraversando una serie di aree montuose che possono risultare particolarmente insidiose in caso di velocità eccessiva. Il tratto interessato dal controllo è situato nella provincia di Roma, vicino all’uscita per Mandela. Anche in questo caso, l’obiettivo è prevenire incidenti causati dall’eccesso di velocità, soprattutto in un’area che, a causa della sua conformazione geografica, richiede una particolare attenzione alla guida.

Importanza della prevenzione e del rispetto delle regole

L’installazione di queste nuove postazioni Autovelox non è soltanto una misura repressiva, ma rientra in una più ampia strategia di prevenzione. La Polizia di Stato, infatti, sottolinea l’importanza del rispetto dei limiti di velocità come elemento chiave per ridurre il numero di incidenti stradali, spesso gravi o mortali. Il monitoraggio delle velocità attraverso Autovelox consente di agire direttamente su uno dei comportamenti più pericolosi alla guida, contribuendo così a rendere le strade più sicure per tutti.

È bene ricordare che il superamento dei limiti di velocità non solo espone gli automobilisti a sanzioni pecuniarie, ma anche alla decurtazione di punti dalla patente e, nei casi più gravi, alla sospensione della stessa. Pertanto, il consiglio per tutti gli automobilisti è di mantenere una condotta di guida prudente, rispettando le indicazioni stradali e i limiti imposti.

L’intensificazione dei controlli autovelox nel Lazio, con le nuove postazioni attive fino all’8 settembre, è un segnale chiaro dell’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza sulle strade. I conducenti sono chiamati a una maggiore responsabilità, consapevoli che il rispetto delle regole stradali è fondamentale non solo per evitare sanzioni, ma soprattutto per preservare la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada.

Guidare con prudenza e rispettare i limiti di velocità non è solo un obbligo legale, ma anche un dovere civico verso l’intera comunità.