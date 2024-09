Nuovi autovelox, adesso non c’è più scampo | Ti incastrano direttamente con il radar: li stanno montando in tutte le strade

Attento a questi nuovi autovelox perché non vi daranno nessuno scampo. Ti incastrano direttamente con il radar…

Con i limiti stradali non si scherza perché questi vengono scelti e collaudati appositamente per non creare rischi per nessuno.

Tuttavia, spesso tendiamo a sottostimare il rischio che una velocità troppo sostenuta comporta sia per noi che siamo al volante, sia invece per chi è a piedi o con qualche mezzo a due ruote.

Proprio per cercare di arginare il rischio di incidenti, sono stati introdotti dei sistemi di controllo della velocità che mirano a tenere traccia e sanzionare chi non rispetta i limiti imposti.

Questo funge da deterrente per chi, rischiando di avere multe salate, si attiene al limite esistente. Negli ultimi anni il controllo della velocità si è fatto sempre più raffinato e si è aggiornato tantissimo dal punto di vista tecnologico.

Nuovi autovelox da non perdere

I radar di ultima generazione sono molto abili nel tracciare la velocità dei veicoli e riescono con estrema precisione a rilevare i casi di infrazione, spesso inviando anche in automatico le multe. Tuttavia, adesso si propone anche un nuovo modello di autovelox che potrebbe suscitare un’accesa discussione tra gli automobilisti e le autorità competenti.

Già in molti si sono lamentati del fatto che spesso i limiti di velocità imposti sono ridicoli su alcune strade e fatti appositamente dai comuni per racimolare denaro dai contribuenti. Infatti, i criteri secondo i quali vengono scelti questi limiti non sono ben chiari ai cittadini e su questo dovrebbe esserci una maggior trasparenza da parte delle autorità. Un nuovo autovelox è stato brevettato in Svizzera e non sembra implausibile che si diffonda poi in tutto il mondo.

Ecco le novità in arrivo

Infatti, i primi test da parte della polizia sono stati realizzati a Lugano, sull’autostrada A2, nelle vicinanze di Maroggia. Qui si sono posti l’obiettivo di monitorare in modo più preciso la velocità dei veicoli stradali. Il software è molto all’avanguardia ed è in fase di test. Il radar è semi-stazionario e ha lo scopo di rendere molto più efficaci i controlli sui limiti di velocità. Inoltre I risultati che sono stati ottenuto in fase di test sono estremamente promettenti.

Questo software di adegua in automatico alle velocità segnalate lungo il percorso e permette dunque di reagire in modo più veloce alle variazioni della segnaletica poste lungo le strade. In questo modo anche il lavoro delle forze dell’ordine viene notevolmente semplificato. A livello di precisione sembra essere una garanzia e aiuta a ridurre al minimo il rischio di errori. Non resta che aspettare di vedere quale sarà la reazione degli automobilisti a questa nuova notizia che renderà la vita più difficile per i trasgressori.