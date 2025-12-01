Nuovi autovelox nel Lazio: le strade più controllate fino al 7 dicembre 2025

Nel Lazio scatta una nuova settimana di controlli dedicati alla sicurezza stradale, con l’aggiornamento ufficiale delle postazioni autovelox che saranno operative da lunedì 1 dicembre a domenica 7 dicembre 2025. L’obiettivo è ridurre incidenti e comportamenti pericolosi, soprattutto nei tratti dove si registrano velocità elevate, traffico intenso e flussi in costante crescita. Autostrade, strade statali e provinciali saranno oggetto di monitoraggio mirato, secondo un programma già pubblicato dagli enti preposti.

Autovelox nel Lazio: controlli su autostrade e arterie principali

La settimana si apre con la presenza degli autovelox sull’A12 Roma – Civitavecchia, uno dei tratti più trafficati in assoluto, scelto spesso sia dagli automobilisti diretti verso il litorale, sia da chi raggiunge la Capitale per lavoro. Martedì 2 dicembre la postazione sarà attiva per monitorare un flusso che nelle ultime settimane ha registrato un aumento significativo, soprattutto nelle ore mattutine.

Il giorno successivo, mercoledì 3 dicembre, l'attenzione si sposta sulla Strada Statale Salaria, nel territorio di Rieti. Un'arteria spesso impegnata da mezzi pesanti e pendolari, nella quale la velocità sostenuta è uno dei principali fattori di rischio. I controlli mirano a rendere più sicuri attraversamenti, accessi laterali e curve che negli anni sono state interessate da incidenti gravi.

Autovelox nel Lazio: le postazioni stradali dal 4 al 6 dicembre 2025

Giovedì 4 dicembre gli autovelox saranno attivi lungo la SS 148 in zona Sabaudia, tratto che attraversa una delle aree naturalistiche più frequentate della regione. In quel punto si registrano spesso veicoli che superano i limiti previsti a causa del tracciato lineare e della carreggiata ampia. Proprio per evitare manovre imprudenti, le autorità hanno scelto di inserire questa postazione nel calendario settimanale.

Venerdì 5 dicembre i controlli si sposteranno sulla SS 675 Umbro-Laziale, nella provincia di Viterbo, strada strategica per chi si muove verso l'Umbria o per chi raggiunge le zone industriali del viterbese. Negli ultimi mesi sono stati registrati incrementi di velocità oltre la soglia consentita, elemento che ha spinto a intensificare le verifiche.

Sabato 6 dicembre l’autovelox tornerà sull’A12 Roma – Civitavecchia, confermando l’attenzione dedicata a un percorso che, durante i weekend, vede un aumento di spostamenti verso il mare o il porto di Civitavecchia. La ripetizione della postazione in due date diverse testimonia un’esigenza di controllo costante su un tratto spesso interessato da traffico veloce.

Autovelox nel Lazio: domenica 7 dicembre sulla SP 277 a Frosinone

La settimana si chiuderà domenica 7 dicembre con la postazione sulla Strada Provinciale 277, l’asse viario che collega vari centri della provincia di Frosinone. Un tracciato dove si verificano sovente sorpassi azzardati e velocità sopra i limiti, situazioni che hanno portato le autorità locali a chiedere una presenza più frequente dei controlli mobili. La decisione rientra nel piano regionale di sicurezza stradale, che punta a ridurre incidenti in zone ad alto traffico e in fasce orarie tipicamente più rischiose.