Il sito Astral rende pubbliche le posizioni relative ai nuovi autovelox, gli strumenti elettronici per il controllo della velocità. Dal 13 al 19 luglio infatti, sono stati piazzati diversi nuovi dispositivi, nelle province di Roma, Frosinone e Latina. Attenzione dunque alla velocità, per la sicurezza al volante e per non avere brutte sorprese in termini di multe e sanzioni. Soprattutto in vacanza, quando si è più soggetti a lasciarsi andare, magari con musica e finestrini aperti.

Per tutte le informazioni relative al traffico, soste e servizi, potete consultare il sito Astral Infomobilità. Nuovi autovelox

Circa il 40- 50% dei conducenti supera il limite di velocità consigliato e il 10- 20% viaggia a una velocità superiore di 10 Km/h al limite consentito. L'eccesso di velocità non soltanto aumenta il rischio d'incidente, ma accresce anche la probabilità di riportare lesioni gravi o morte in caso d'incidente.

Gli autovelox non sono certo l’unica soluzione al problema degli incidenti sulla strada, ma funzionano come deterrente se combinati con restringimenti e dossi tra le soluzioni stradali e con una guida attenta da parte del conducente, senza distrazioni come smartphone e cellulari. Anche i dispositivi come smartphone sono infatti tra le cause di sinistri.

Dunque attenzione e buon viaggio a tutti!