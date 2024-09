Nuovi posti di lavoro, il Comune di Roma ha aperto il bando | Stipendi elevati senza turni massacranti

Se sei alla ricerca di un nuovo posto di lavoro, non farti scappare l’occasione di trovare impiego al Comune di Roma.

Se vuoi lavorare nella capitale non ti resta che approfittare del nuovo bando pubblicato dal Comune e approfittare subito per dare una svolta alla tua vita professionale.

Non lasciarti sfuggire questa chance di carriera: ecco quali sono le posizioni ricercate e chi può farne richiesta.

Verifica se hai tutte le carte in regola per fare domanda e invia la tua candidatura. Scopri subito tutte le informazioni per prepararti al meglio.

Comune di Roma, migliaia di nuovi posti di lavoro

Se stai cercando un nuovo impiego o se sei alla ricerca del tuo primo posto di lavoro e ti piacerebbe vivere a Roma, allora questa è la notizia che fa per te. Se sei una persona dinamica e sei bravo alla guida, non lasciarti scappare questa ghiotta occasione professionale.

La capitale, come di certo saprai, è una città sempre in movimento, tra studi televisivi, ministeri, uffici della pubblica amministrazione, turisti e studenti la città eterna non si ferma mai e neppure i tassisti. A quanto pare però le licenze per la guida autorizzata dei veicoli del servizio di Taxi di Roma ora sono in scadenza, per questo motivo, il Comune ha appena indetto un bando, che scade a breve, per il rilascio di ben nuove mille licenze. Se sei interessato a questa opportunità leggi con attenzione le condizioni del bando, le caratteristiche delle prove d’esame e le date utili per presentare la tua richiesta.

Il bando in scadenza il 23 settembre

Le domande per accedere alle nuove licenze per i tassisti messe a disposizione dal Comune di Roma, si potranno presentare fino alle ore 00:00 del 23 settembre. Dopo di che ai candidati sarà chiesto di svolgere una prova d’esame, che comprenderà 10 domande sul Codice della Strada, 20 domande sulla normativa in materia di autopubbliche da piazza, 10 quesiti sulla conoscenza dei luoghi di interesse turistico e di altre infrastrutture di grande attrazione all’interno del territorio di Roma Capitale, 4 domande sulla normativa fiscale e amministrativa del settore, 6 domande di lingua inglese. Ogni domanda a cui sarà data una risposta corretta darà diritto a un punto.

Una volta esaminate le prove, e stilata la graduatoria, i vincitori avranno 60 giorni di tempo per versare al Comune di Roma 75 mila euro per avere una licenza ordinaria o 52,850 euro per una delle licenze dedicate trasporto di persone con disabilità. Le licenze ordinarie saranno in tutto 800.