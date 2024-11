Nuovi scaglioni IRPEF: finalmente, aumentano pensioni e stipendi | Ecco di che cifre si parla

Arrivano ulteriori cambiamenti per quanto concerne la materia fiscale. Ecco i nuovi scaglioni IRPEF che faranno cambiare pensioni e stipendi…

Di recente, sono stati introdotti i nuovi scaglioni IRPEF, generando grande interesse sia tra lavoratori che tra pensionati italiani. Dopo anni di discussione finalmente si è giunti alla riforma del sistema fiscale.

Questa ha l’obiettivo di rendere più equo il carico fiscale e aumentare il netto in busta paga e sulle pensioni. Tale cambiamento è stato atteso con fervore visto il periodo di alta inflazione e il costo della vita in aumento. Tutto questo non ha fatto che schiacciare il bilancio di molte famiglie.

Gli scaglioni IRPEF sono stati sempre fino a poco tempo fa distribuiti su quattro fasce. Ora si è deciso di ampliarli per offrire un alleggerimento delle aliquote su alcune fasce di reddito. Infatti, il principale scopo della riforma è quello di garantire un sistema fiscale maggiormente progressivo. In questo modo i contribuenti con redditi più bassi possano beneficiare di aliquote minori e viceversa.

Lo Stato si è posto come obiettivo quello di abbassare la pressione fiscale sulla classe media, provando a stimolarne il potere di acquisto. Andiamo a vedere nello specifico di che riduzione si tratta e quanto impatterà sulle tasche degli italiani.

Cosa cambia davvero per i lavoratori e per le loro tasche

Andiamo a vedere in termini pratici cosa cambia per i cittadini. Lavoratori dipendenti, pensionati e probabilmente una piccola parte dei lavoratori autonomi avranno un piccolo incremento delle entrate.

In particolare per i pensionati questo aumento è un importante beneficio visto il contesto di spesa allucinante per l’energia e i beni di prima necessità. Alcuni lavoratori dipendenti potrebbero avere un incremento di stipendio pari a qualche centinaio di euro l’anno. Tutto dipende molto in realtà dalla fascia di reddito e degli altri contributi detraibili.

Reali aumenti o specchietti per le allodole?

Le nuove fasce IRPEF diminuiscono le aliquote sui redditi bassi per migliorare il potere d’acquisto delle famiglie. Per esempio, se ci si trova nella fascia di reddito più bassa, un’aliquota ridotta permetterà di risparmiare fino a un centinaio di euro all’anno.

È chiaro che non si tratta di cifre così elevate. Tuttavia sui redditi bassi questo può fare un po’ di differenza. Come sempre, questa riforma fiscale ha sollevato dibattiti. Alcuni apprezzano l’iniziativa altri (tra cui molti economisti) sostengono che le cifre risparmiate siano troppo basse per un impatto reale sul tenore di vita.