Nuovo bonus del Governo, verifica subito il tuo ISEE | Sotto questa soglia incassi 500€: non devi nemmeno fare domanda

Finalmente la notizia che tanti cittadini stavano aspettando è arrivata: ecco il nuovo bonus del Governo.

Verifica se anche tu puoi approfittarne e a quanto ammonta l’indennità che sarà erogata dallo Stato nei prossimi mesi.

Controlla la dichiarazione dei redditi per scoprire se puoi diventare uno dei titolari del nuovo bonus del Governo, e quali sono le modalità di erogazione dell’indennità.

Scopri come si fa a percepire il bonus, a chi sarà garantito, in quale data sarà versato ed entro quando è possibile presentare la propria domanda.

Bonus del Governo, la nuova indennità dedicata ai cittadini italiani

Sta per tornare il bonus del Governo Meloni che già nei mesi passati ha garantito a tanti cittadini italiani di poter approfittare del sostegno economico dello Stato. Si tratta della Social Card, la misura destinata all’acquisto di carburante, prodotti alimentari e generi di prima necessità. L’indennità è stata pensata per offrire un supporto economico concreto ai cittadini più bisognosi. Il Governo ha individuato come beneficiari le famiglie con figli piccoli e con un reddito basso.

Dal momento che è questa la ratio della misura, la priorità sarà data ai nuclei composti da almeno tre persone, con figli nati entro il 31 dicembre 2010, e a seguire alle famiglie con figlio nato entro il 31 dicembre 2006. Il bonus sarà erogato a partire dal mese di settembre 2024, ma intanto cerchiamo di fare chiarezza sulle modalità di erogazione dell’indennità. Vediamo chi potrà percepire il bonus, a quanto ammonterà e come procedere per farne richiesta.

Chi potrà percepire le agevolazioni della Social Card e come richiederla

A beneficiare del bonus del Governo saranno solo i cittadini con una dichiarazione ISEE fino a 15mila euro. Dunque non si può fare richiesta se si ha un reddito annuo maggiore. Il bonus darà diritto a 500 euro per ciascun nucleo familiare. Non potranno diventare titolari dell’indennità coloro che percepiscono altri sostegni pubblici.

La bella notizia è che non c’è nemmeno bisogno di fare domanda: sarà l’Inps a inviare le liste dei beneficiari che hanno diritto a ricevere il bonus, in base alla dichiarazione dei redditi e in base alla composizione del nucleo familiare dei contribuenti. L’istituto Nazionale di Previdenza Sociale poi inoltrerà le liste alle amministrazioni comunali entro il 24 luglio 2024, e i comuni provvederanno a contattare i beneficiari entro la fine del mese di luglio. Il primo pagamento da parte dei beneficiari del bonus dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la revoca della Social Card.