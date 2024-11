Nuovo Bonus di Capodanno, 5.000€ subito sul tuo conto | Richiedilo adesso: la scadenza è vicinissima

Non farti scappare l’occasione di festeggiare alla grande l’inizio del 2025, richiedi sin da ora il bonus di Capodanno.

Puoi ricevere migliaia di euro direttamente sul tuo conto corrente bancario: ecco a chi è riservato.

Lo Stato italiano ha deciso di offrire a una fascia specifica della popolazione una ghiotta indennità.

Scopri chi potrà ricevere la somma in denaro, quando sarà erogata e come fare a presentare la domanda allo Stato.

Verifica subito a quanto ammonta la misura economica e chi sono i cittadini destinatari del nuovo bonus del Governo.

Bonus di capodanno, finalmente la bella notizia che sta facendo fare i salti di gioia agli italiani

Negli ultimi anni la situazione economica dell’Italia ha reso necessaria l’adozione da parte dello Stato, di diverse misure di natura economica e fiscale, atte a aumentare le possibilità di spesa dei contribuenti in particolar modo l’esecutivo ha introdotto una serie di bonus destinati a tantissimi ambiti di applicazione diversi e a un’ampia pletora di titolari, che hanno potuto contare su sgravi fiscali, vantaggi contributivi, indennità e così via.

In particolar modo, negli ultimi tempi però il Governo, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, sta lavorando alla nuova manovra economica al fine di emanare, entro la fine di dicembre 2024 la legge di bilancio che, come sempre avviene, sarà applicata a partire dal nuovo anno. Sono stati eliminati una serie di bonus. Tra questi ce n’è uno che fino a oggi ha ricevuto una grande approvazione da parte delle famiglie italiane e che ha avuto un boom di richieste. Purtroppo sarà possibile continuare a usufruirne solo fino a fine anno. Scopriamo subito di che bonus si tratta.

A chi è riservato e a quanto ammonta

Da mesi, purtroppo, si era paventata la possibilità che il bonus in questione fosse cancellato, perché non si era parlato della proroga ma, al contrario, dell’ipotesi di sospenderlo in via definitiva. Stiamo parlando del cosiddetto Bonus mobili, che fino al 31 dicembre 2024 darà diritto a una detrazione, pari al 36%, delle spese sostenute per acquistare grandi elettrodomestici e mobili, fino a un massimo di 5.000 euro. Dunque restano ancora pochi giorni per poter richiedere il Bonus Mobili e approfittare degli sgravi fiscali messi a disposizione dallo Stato italiano.

Il requisito indispensabile per fare domanda infatti, è quello di aver sostenuto le spese per l’acquisto di elettrodomestici e mobili nell’anno precedente. Come sempre la richiesta avverrà assieme alla dichiarazione dei redditi del 2024. Il Modello 730 o il modello Redditi persone fisiche verrà compilato il prossimo anno e presentato all’Agenzia delle Entrate.