Nuovo Codice della Strada, Salvini introduce l’Alcolock: come funziona?

Firmato il decreto sull’Alcolock

È ufficiale: il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha messo la sua firma sul decreto che rende operativo uno dei più interessanti strumenti di sicurezza stradale introdotti nel nuovo Codice della Strada. Stiamo parlando dell'alcolock, un dispositivo pensato per impedire ai conducenti in stato di ebbrezza di mettersi al volante.

Come funziona l’Alcolock

L'idea alla base dell'alcolock è abbastanza semplice: prima di avviare il motore dell'auto, il conducente deve soffiare in un boccaglio collegato a un sistema che misura il tasso alcolemico presente nell'aria espirata. Solo se il livello di alcol è pari a zero, l'auto si accenderà. Questo meccanismo mira chiaramente a scoraggiare la guida in stato di ebbrezza.

Misura obbligatoria per i recidivi

Il nuovo codice prevede che l’installazione dell’alcolock diventi obbligatoria per tutti quei conducenti che sono stati già sanzionati per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Questo passo rappresenta un tentativo concreto di migliorare la sicurezza sulle nostre strade e proteggere sia gli automobilisti sia i pedoni.

Tecnologia avanzata e antitruffa

Oltre alla funzione principale, l'alcolock è dotato di un sensore elettrochimico di alta precisione e deve essere soggetto a revisioni periodiche per garantire sempre risultati attendibili. Inoltre, questo dispositivo incorpora anche tecnologie avanzate antitruffa: può registrare dettagli come data e ora del test oltre agli esiti, segnalando tentativi di manomissione. Questi dati possono essere scaricati e utilizzati dalle autorità competenti per ulteriori verifiche. Alcuni modelli più sofisticati sono persino capaci di distinguere un soffio umano da altre fonti meccaniche.

Linee guida per l’installazione

Il decreto fornisce linee guida precise non solo alle officine autorizzate incaricate del montaggio ma anche agli utenti finali. Ciò assicura che il dispositivo venga installato correttamente e funzioni secondo le specifiche richieste dal ministero. L'obiettivo finale è un significativo miglioramento della sicurezza stradale, evitando possibili tragedie dovute alla guida sotto effetto di alcol.

© Riproduzione riservata